На востоке Украины воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

Вечером вторника, 3 октября, на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой запуска российскими оккупантами баллистических ракет.

Украинцев призвали пройти в укрытие. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Внимание! Восточные области – угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

В частности, тревога, по состоянию на 19:00, объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ утром 3 октября сообщили, что в ночь на вторник войска РФ атаковали Украину 31 "Шахедом", запуская их с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В то же время вражеская ракета "Искандер" летела из района крымского Джанкоя.

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В южных и восточных областях работали зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп сил ПВО Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В небе над Днепропетровщиной этой ночью силы ПВО сбили 13 дронов и крылатую ракету. В результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и транспортное средство.

– В Воздушных силах ВСУ предполагают, что осенью этого года страна-агрессор Россия усилит именно дроновые, а не ракетные массированные атаки по нашим регионам. Защитники неба готовятся сбивать цели и вместе с тем подчеркивают, что процент уничтожения может оказаться иным, чем нынешний показатель 70-80%.

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