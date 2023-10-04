На востоке Украины воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

В Украине в ряде восточных областей днем 4 октября прозвучал сигнал воздушной тревоги. Он связан с угрозой применения противником баллистического оружия.

Воздушные силы ВС Украины предупредили жителей нашей страны об опасности в 15:37 среды. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале пресс-службы.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", – призвали военные.

На 15:40 красными на карте тревог были Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области (Крым и Луганщина постоянно отмечены красным).

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным СМИ, Иран может продать России свои баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300-700 километров.

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– В ГУР МО Украины ранее заявили, что передача Тегераном баллистических ракет Москве не подтверждена, но вполне вероятна. В то же время президент Владимир Зеленский заверил, что украинские службы находятся в контакте с партнерами по этому вопросу.

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