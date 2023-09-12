На Закарпатье разоблачили пограничника, который организовал схему переправки уклонистов за границу: брал по $10 тыс. с человека. Фото

На Закарпатье работники ГБР совместно с отделом внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили незаконную схему переправки уклонистов за границу. Организовал схему инспектор пограничного отряда совместно с братом, проживающим в Хмельницкой области.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного бюро расследований. Организаторы искали лиц, готовых покинуть страну, и предлагали им возможность пересечь границу со Словакией за плату в размере 10 000 долларов за человека.

Правоохранители задержали пограничника вместе с братом во время получения аванса от жителя Закарпатья на сумму 120 тыс. грн (3 тыс. долл.). Остальную сумму потенциальный уклонист должен был заплатить непосредственно перед пересечением границы.

Мужчинам было объявлено подозрение в совершении незаконной переправки лиц через границу согласно ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Суд назначил для них меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, что в Одесской области задержали бывшего диакона Одесской епархии УПЦ МП, который помогал гражданам призывного возраста незаконно выезжать за границу. Уклонисты должны были выехать из Украины как "церковные клирики".

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области председателя военной медкомиссии, которая "списала" полсотни уклонистов за более чем 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов США.

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