На Запорожье оккупанты 'национализируют' пустые квартиры украинцев – ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить украинцев, отбирая у них жилье. Россияне ищут пустые квартиры у местных жителей под "национализацию".

Об этом сообщили в четверг, 22 марта, в Центре национального сопротивления. Для этого в украинском регионе захватчики ввели "государственную жилищную инспекцию".

Ее целью является выявление пустых квартир или квартир чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозяйственными" и национализируют.

По данным ЦНС, так называемые инспекторы обходят ОСМД, где требуют предоставить информацию о квартирах без собственников, а также занимаются давлением на нелояльных председателей квартирных объединений.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый такой проверяющий является законной целью для Движения Сопротивления и не избежит ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее в ЦНС сообщили, что оккупанты запретили личному составу своей армии разговаривать с местным населением на временно оккупированных территориях Украины. Исключение составляют случаи, когда таких контактов требуют должностные обязанности.

Запрет обусловлен тем, что украинцы в оккупации до сих пор передают Силам обороны значительные объемы информации о расположении и перемещении оккупационных войск.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия развивает сеть заведений милитаризации молодежи и имеет "планы" на Херсонщину и Запорожье. Захватчики прибегают к тому, чтобы добиться изменения самоидентификации молодежи и побуждения их к поддержке российского господства.