На Запорожье оккупанты отобрали авто у мужчины из-за телефонных звонков на украинский номер

На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики продолжают террор и военные преступления. В поселке Андреевка Бердянского района оккупанты отобрали машину у мужчины, в телефоне которого нашлась информация о звонках на украинский номер.

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Об этом движению гражданского сопротивления "Желтая Лента" рассказали жители оккупированной территории. Новость об этом была опубликована в среду, 26 июля, на Telegram-канале организации.

Российские военные задержали мужчину вблизи населенного пункта. Причиной были найденные исходящие звонки на украинский телефонный номер.

"После задержания его отпустили, но "конфисковали" автомобиль и телефон", – сказано в сообщении.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что Кремль пытается обеспечить подконтрольным религиозным конфессиям монополию на временно захваченных территориях. Другие, такие как ПЦУ, УГКЦ и "Свидетели Иеговы", подвергаются репрессиям.

Как писал OBOZREVATEL:

– Т. н. администрация оккупированной части Запорожской области оказывает психологическое давление на педагогов, отказавшихся сотрудничать с врагом. Зафиксированы случаи обысков в домах учителей, отказавшихся работать в захваченных школах. Им также угрожали депортацией.

– Кроме того, Кремль проводит политику по замещению местного населения своим собственным, лояльным к России.

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