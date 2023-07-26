На Запорожье оккупанты отобрали авто у мужчины из-за телефонных звонков на украинский номер
На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики продолжают террор и военные преступления. В поселке Андреевка Бердянского района оккупанты отобрали машину у мужчины, в телефоне которого нашлась информация о звонках на украинский номер.
Об этом движению гражданского сопротивления "Желтая Лента" рассказали жители оккупированной территории. Новость об этом была опубликована в среду, 26 июля, на Telegram-канале организации.
Российские военные задержали мужчину вблизи населенного пункта. Причиной были найденные исходящие звонки на украинский телефонный номер.
"После задержания его отпустили, но "конфисковали" автомобиль и телефон", – сказано в сообщении.
Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что Кремль пытается обеспечить подконтрольным религиозным конфессиям монополию на временно захваченных территориях. Другие, такие как ПЦУ, УГКЦ и "Свидетели Иеговы", подвергаются репрессиям.
Как писал OBOZREVATEL:
– Т. н. администрация оккупированной части Запорожской области оказывает психологическое давление на педагогов, отказавшихся сотрудничать с врагом. Зафиксированы случаи обысков в домах учителей, отказавшихся работать в захваченных школах. Им также угрожали депортацией.
– Кроме того, Кремль проводит политику по замещению местного населения своим собственным, лояльным к России.
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