На Запорожье в результате атаки армии России поврежден объект инфраструктуры

Российские войска 15 марта атаковали Запорожскую область. В одном из населенных пунктов региона поврежден объект инфраструктуры.

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На месте работают спасатели и полицейские. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов области. На место происшествия направлены подразделения ГСЧС и полиции. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – подчеркнул он в сообщении, опубликованном в 06:34.

Около 4 часов утра в регионе была объявлена угроза из-за пусков россиянами ударных дронов. Отбой тревоги произошел в 06:49.

Напомним, ранее стало известно, что в Чернигове российский дрон ударил по многоэтажке. Дом потерпел разрушения, также горели гражданские авто.

А в Одесской области в результате атаки "Шахедов" полностью обесточен город Черноморск.

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