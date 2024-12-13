На Запорожье в результате российского удара КАБами пострадали трое спасателей
В Запорожье 12 декабря российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Степногорск. В результате пострадали трое спасателей.
Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины. Отмечается, что одна из бомб взорвалась рядом со зданием пожарно-спасательной части, что повлекло ранение у трех чрезвычайников.
Пострадавших госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Пока их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Ранее сообщалось, что оккупационные войска в ночь на пятницу, 13 декабря, атаковали Харьков ударными БПЛА типа "Шахед". В городе зафиксировано попадание российского беспилотника в жилой дом в Индустриальном районе: там разгорелся пожар.
Как сообщал OBOZ.UA, 11 декабря российская авиация нанесла очередной удар по селу Беловоды Хотинской общины Сумского района. В результате атаки погибли супруги: 55-летний мужчина и его 65-летняя жена.
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