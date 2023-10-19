На Запорожском направлении ликвидирован одиозный террорист 'Бабая', который собирался 'взять Киев за три дня' еще в 2014 году. Фото

Силы обороны Украины ликвидировали на Запорожском направлении фронта российского оккупанта Александра Можаева с позывным "Бабай". Этот одиозный военный преступник еще в 2014 году грозился "взять Киев за три дня".

Об обезвреживании террориста сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале. Также смерть 46-летнего захватчика, называвшего себя "христианином" и "казаком", подтвердили в РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Александр Можаев "Бабай" наконец-то добегался. Спасибо воинам на Запорожском направлении. Слава Украине и ее воинам!" – написал украинский блогер "Штирлиц".

В то же время, в российских палбликах утверждают, что Саша "Бабай" просто умер на территории Украины. Пропагандисты называют террориста "ополченцем", "казаком" и "хорошим человеком-воином".

Видео дня

Известно, что уроженец российского поселка Белореченск (Кировская обл.) воевал против ВСУ, еще когда Россия вторглась на украинский Донбасс в 2014 году. Можаев тогда записывал видео, на которых заявлял, что за несколько дней "возьмет Киев".

Он открыто признавался, что пришел в Украину убивать. И перед тем призвал российского диктатора Путина предоставить как можно большее вооружения террористам.

В сети напомнили, что "Бабай" помогал российскому террористу Игорю Гиркину (Стрелкову) грабить Славянск и Краматорск. В РФ отсидел пять лет за торговлю наркотиками, а также был в розыске за попытку убийства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ликвидировали оккупанта Алексея Межакова, который был разведчиком ГРУ. Примечательно, что раньше захватчик ходил на могилы своих побратимов и якобы извинялся за то, что сам жив.

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