Начал душить и избивать: на Волыни военнообязанный напал на работника ТЦК

В Шацке 51-летний мужчина напал на офицера группы оповещения ТЦК во время исполнения военных служебных обязанностей. Инцидент произошел во вторник, 25 июня.

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Об этом сообщили в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Нападающему грозит от 3 до 5 лет заключения.

Мужчина напал на работника ТЦК, когда группа оповещения проводила в Шацке мероприятия по проверке документов у военнообязанных.

Представитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Ульяна Кравчук рассказала детали инцидента в комментарии Zaxid.net. По ее словам, нападающий нанес телесные повреждения 40-летнему офицеру группы оповещения районного ТЦК.

"51-летний мужчина начал душить и избивать кулаками военнослужащего ТЦК, который именно проверял военно-учетные документы. Следует заметить, что потерпевший – участник АТО, во время полномасштабного вторжения выполнял боевые задания, но в связи с состоянием здоровья не имеет возможности продолжать службу на фронте", – рассказала спикер.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту насилия в отношении должностного лица.

"На данный момент на нападающего возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье, нападение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет" , – говорится в сообщении Волынского ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во Львове сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в бус. На попавшем в сеть видео видно, что они ударили его дверью по ногам. В то же время областной ТЦК и СП заявил, что повестку выдали без применения физической силы.

В Яворове на Львовщине напали на сотрудника ТЦК и СП. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Также в Черновицкой области военнообязанный мужчина совершил нападение на работников ТЦК. Он применил газовый баллончик, из-за чего один из работников испытал химические ожоги глаз и дыхательные пути.

А в Одессе произошло столкновение между сотрудниками ТЦК и скорой. Бригада фельдшеров прибыла по вызову в ТЦК, где их заперли внутри военные, решившие немедленно мобилизовать медиков в армию.

В одном из районных ТЦК в Закарпатской области скончался военнообязанный мужчина. Перед тем ВЛК сочла его пригодным к прохождению службы.

В Кривом Роге в ТЦК также умер военнообязанный в возрасте 44 лет. Родные сообщают об избиении, в то время как сотрудники ТЦК утверждают, что у него произошло эпилептический приступ.

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