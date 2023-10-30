Над Днепропетровской ночью сбили две вражеские ракеты: обломки повредили дома и авто. Фото

Ночью 30 октября российские террористы пытались атаковать ракетами Днепропетровскую область. Силами противовоздушной обороны в небе над регионом было уничтожено две вражеские цели.

Обломки ракет упали в Днепровском районе, что привело к повреждению гражданских объектов. Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской областной военной администарции Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Две российские ракеты в небе над Днепропетровщиной сбили бойцы воздушного командования "Восток". Из-за падения обломков вражеской ракеты были повреждены пятиэтажный дом, частный жилой дом и транспортное средство.

Также российские войска продолжили терроризировать Никопольский район артиллерийскими обстрелами. Районный центр агрессор дважды за ночь обстреливал из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

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Напомним, российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливать гражданские объекты в Херсонской области. За сутки 28 октября враг сбросил на мирных жителей более 30 управляемых авиабомб. Также оккупанты применяют малые партии БПЛА, чтобы разведать места дислокации средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что армия страны-агрессора России ночью в воскресенье, 29 октября, снова обстреляла Херсон. Оккупанты атаковали город несколько раз в течении часа, в результате обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 30 октября силы противовоздушной обороны сбили в небе над разными регионами Украины 14 российских целей. В частности, были обезврежены две ракеты и 12 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.

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