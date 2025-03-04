Над Украиной ночью сбили 65 дронов, из-за атаки РФ пострадали три области – Воздушные силы

Страна-агрессор Россия в ночь на 4 марта атаковала Украину почти сотней беспилотников разных типов. Защитники неба сбили 65 БПЛА, имитационные же были потеряны без последствий.

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В результате вражеского воздушного нападения пострадали Одесщина, Сумщина и Донетчина. Об отражении атаки, которая продолжалась с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

В этот раз враг запустил 99 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 вторника подтверждено, что сбито 65 российских дронов в девяти областях: Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской. В то же время 32 имитационных вражеских БПЛА были локационно потеряны (без негативных последствий).

Вечером в понедельник "Шахедами" враг массированно атаковал Одессу, в результате чего пострадали четыре человека. В городе повреждена критическая инфраструктура, жилые дома, автомобили.

В небе над Сумщиной зенитчики сбили пять российских беспилотников. В Сумах из-за атаки повреждено помещение детского медицинского учреждения.

На Днепропетровщине уничтожили девять вражеских БПЛА: в результате атаки в Днепровском районе повреждена АЗС, горела сухая трава.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 3 марта сбили 46 из 83 ударных дронов. Из-за действий агрессора пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье.

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