Россия атаковала Украину 83 дронами: сбито 46 целей, пострадали шесть областей

Защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 3 марта сбили 46 из 83 ударных дронов. Из-за действий агрессора пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье.

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Противовоздушная оборона работала в семи областях. Об отражении нападения, продолжавшегося с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, на этот раз враг атаковал 83 беспилотниками (ударными Shahed и имитационными разных типов) с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Очередное российское воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

На 08:30 защитники неба сбили 46 "Шахедов" и других дронов РФ в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Кроме этого, 31 имитационный беспилотник – локационно потерян без негативных последствий.

Вечером и ночью на Днепропетровщине сбили семь БПЛА. В результате вражеской атаки в Кривом Роге пострадала 52-летняя женщина. В городе повреждены промышленное предприятие, медучреждение, шесть многоэтажек, авто.

В Черкасской области защитники неба уничтожили пять дронов. В ОВА сообщили, что в Черкассах из-за падения вражеской цели возник пожар на территории мебельной фабрики, также там повреждены окна и кровли двух зданий, грузовика. Нанесен ущерб и нескольким соседним предприятиям: взрывной волной выбило окна, зацепило транспортные средства.

В Харькове зафиксировали попадание в одну из многоэтажек в Киевском районе, а также удар в Салтовском районе. Повреждены здания и автомобили, пострадали восемь человек, среди них – ребенок шести лет.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю (24.02.25 – 02.03.25) защитники украинского неба сбили 1023 средства воздушного нападения РФ. Речь идет о российских ракетах Х-101 и различных беспилотниках.

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