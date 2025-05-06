Над Украиной во время атаки РФ обезвредили 54 ударных и 70 имитационных дронов – Воздушные силы

Защитники неба Украины с вечера минувших суток до утра 6 мая отражали атаку России, которую та осуществила 136 беспилотниками различных типов. Совместными усилиями подразделений ПВО сбито 54 дрона-камикадзе, имитационные тоже обезврежены.

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В то же время из-за вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесщина и Днепропетровщина. Об этом в 10:45 во вторник сообщили в Воздушных силах ВСУ, отметив, что до сих пор в воздухе находится один российский БПЛА.

Отмечается, что эта атака началась с 21:30 понедельника, 5 мая. Агрессор применил 136 ударных и имитационных дронов, запустив их из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ) и Приморска (ВОТ Запорожской области).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбивание 54 ударных БПЛА типа Shahed (ударных беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

"70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий),один БПЛА – в воздухе, боевая работа продолжается!" – сообщили в Воздушных силах.

Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе по Харькову. В городе зафиксировали 20 ударов, из-за которых горели дома, авто, ресторан, а также десятки павильонов на одном из крупнейших рынков "Барабашово" (около 90 разрушены, еще почти сотня – повреждены). В результате атаки пострадали четыре человека.

Российская дроновая атака по Одесской области привела к трагическим последствиям: повреждена гражданская инфраструктура, частные жилые дома, складское помещение, автомобили. В местах попаданий возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. По предварительным данным, один человек погиб, еще один – получил ранения.

Во время вражеского нападения на Днепропетровщине защитники неба сбили три БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 мая Россия ударила баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" по Сумщине, а также запустила по Украине 116 дронов. Силы обороны сбили 42 "Шахеда", 21 имитационный беспилотник был потерян без последствий.

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