Россия ударила баллистикой и запустила более сотни дронов: сбито 42 'Шахеда', из-за атаки пострадали Сумщина и Донетчина

Страна-агрессор Россия в ночь на 5 апреля атаковала Сумскую область баллистическими ракетами, а также запустила по Украине более ста беспилотников разных типов. Защитники неба сбили 42 ударных БПЛА, в то время как имитационные были потеряны без последствий.

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Из-за действий агрессора, кроме Сумщины, пострадала также Донетчина. Об отражении атаки, которая продолжалась с 23:00 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, баллистические ракеты типа "Искандер-М/KN-23" российские военные преступники выпустили из Курской области РФ, а в общем 116 дронов (типа Shahed и имитационных) – из районов Курска, Орла, Миллерово (РФ) и Приморска (временно оккупированная территория Запорожской области).

Очередное воздушное нападение РФ отражали украинская авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 подтверждено, что сбито 42 "Шахеда" на востоке, севере и юге страны. А 21 российский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий).

Во время российской атаки по Днепропетровщине подразделения Воздушного командования "Восток" сбили два беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 мая Силы обороны уничтожили 69 ударных дронов, которыми Россия атаковала мирные города Украины, также были обезврежены десятки имитационных БПЛА. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Киевская области.

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