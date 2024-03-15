'Надеемся, попадет': легион 'Свобода России' показал, как голосует на 'выборах Путина', и обратился с призывом к россиянам. Видео

Бойцы легиона "Свобода России" показали, как "голосуют" на "выборах" президента РФ – стрельбой из миномета по целям в стране-агрессоре. Они также призвали жителей приграничных Белгородской и Курской областей РФ быть в укрытиях.

Видео "голосования" опубликовали 15 марта в официальном Telegram-канале легиона "Свобода России". "Отправляем бюллетени на голосование, надеюсь попадем прямо на стол к Владимиру Владимировичу. Было бы очень неплохо, потому что наша мина выбирает его", – заявил боец на видео.

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Кроме того, в легионе заявили, что отдают свой голос "за свободную Россию", и призвали россиян, которые не эвакуировались, прятаться в укрытиях.

"Всех жителей Белгородской и Курской областей, которые не воспользовались зеленым коридором, мы призываем оставаться в укрытиях", – говорится в сообщении российских добровольцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" 12 марта объявили о рейде в Курской и Белгородской областях РФ, который приурочили к "выборам" президента России. Они заявили, что идут "на выборы", чтобы освободить РФ от диктатора.

– Бои между добровольческими формированиями и ВС РФ проходили по меньшей мере в пяти населенных пунктах.

– Вечером марта губернатор Белгородской области РФ Гладков заявил, что "украинский десант" якобы пытался прорвать границу в районе села Козинка. Он заверил, что на территории региона украинских войск якобы нет, бой шел за его пределами.

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