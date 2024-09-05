Надо дождаться выборов в США: эксперт объяснил, что мешает Белому дому дать Украине дальнобойное оружие

Ожидаемые выборы президента в Соединенных Штатах сейчас являются единственной преградой, которая мешает американскому правительству разрешить бить дальнобойным оружием вглубь страны-агрессора России. Таким образом, ожидать такое разрешение можно только после выборов.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Он напомнил, что в США якобы уже рассматривают возможность предоставления Украине новых крылатых ракет с радиусом поражения в 350 км.

"Те ракеты, кажется, имеют радиус действия вплоть до 800 км. Но, по всей видимости, пока мечтать о такой дальности нам не стоит. Тем не менее, возможно, в США будут такие консультации, которые позволят предоставить Украине эти ракеты", – считает специалист.

Однако он подчеркивает, что "очевидно, это произойдет не раньше, чем в США пройдут президентские выборы".

"Многие вещи, с которыми сейчас Украина сталкивается, как раз выходят оттуда. Многие западные эксперты говорят, что именно выборы в США являются препятствием тому, чтобы Вашингтон предоставил право Украине бить дальнобойным оружием вглубь России", – отметил Леонов.

По его мнению, дело в том, что кандидат Дональд Трамп сделал эту тему частью своей избирательной кампании.

"Мол, такое разрешение (бить вглубь страны-агрессора) приведет к Третьей мировой войне. Поэтому Трамп может заявить, что безответственный Джо Байден может пойти на такие шаги. Очевидно, никто среди демократов не будет давать Трампу такой козырь", – пояснил эксперт.

Тем не менее, на определенную поддержку, причем уже сейчас, в рамках следующего "Рамштайна", который состоится уже через несколько дней, Украина может рассчитывать.

"Очевидно, поддержку будут оказаны в США, которые в бюджете запланировали определенные деньги, и часть из них нужно реализовать до конца года. Также это Германия, которая по европейским меркам дает достаточно большое количество оружия для Украины. Можно рассчитывать на Великобританию, активно помогающую Украине", – отметил Леонов.

Эксперт добавил, что, к сожалению, пока нет новых стран, которых можно было бы "добавить в список союзников, которые действительно очень много делают для Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября Норвегия выделила 570 миллионов норвежских крон (более 53 млн долларов) для Украины на беспилотники и усиление противовоздушной обороны. В Осло отметили, что Киев нуждается в большем количестве военной техники для защиты от агрессии России.

Также отметим, что Германия в процессе предоставления Украине 12 систем IRIS-T SLM. Первая половина указанного количества будет переброшена на нашу территорию уже к концу этого года.

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