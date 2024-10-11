'Надо гарантировать неповторение агрессии': Зеленский назвал желаемые сроки завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена завершить вооруженную агрессию России не позднее 2025 года. И это должно быть с гарантиями, что подобная ситуация больше не повторится.

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Эту информацию он озвучил на пресс-конференции перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцом. Зеленский отметил, что представит канцлеру план, который, по его мнению, способен заставить Россию завершить войну.

"Хотелось бы не позже, чем в следующем, 2025 году, и гарантировать неповторение агрессии. Этот план является мостом к проведению результативного саммита мира, который действительно поставит точку в войне", – подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что этот план не заменяет украинскую мирную инициативу, а наоборот, цель укрепить позиции Украины на пути к миру. Он выразил надежду на активную поддержку Германии в этом процессе.

Зеленский также поблагодарил канцлера Шольца за поддержку Формулы мира и совместную работу над эффективными мирными саммитами. Он акцентировал внимание на важности первого саммита и анонсировал подготовку ко второму.

Кроме того, президент отметил, что мир видит, как Россия уклоняется от честных дипломатических усилий по завершению войны на справедливых условиях, согласно Уставу ООН.

"Мы нуждаемся именно в этом – восстановлении справедливого мира для Украины, и это победа для нас, и именно ради этого мы работаем", – отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 октября в Берлине (ФРГ) провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Это уже четвёртая их встреча в течение текущего года.

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