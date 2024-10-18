'Надо сидеть за столом равноправно': Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией

Украина не прочь начать говорить с представителями Российской Федерации. Но для начала нужно усилить позицию Украины, чтобы разговор состоялся "на равных".

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона. Он обратился с призывом к партнерам.

"Если у нас есть соответствующее оружие, даже если есть от всех положительная поддержка плана победы – это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации", –пояснил президент.

Глава государства отметил, что Украина не прочь начать переговоры с Россией, однако при одном условии – она должна иметь сильную позицию на этих переговорах. Он в очередной раз призвал партнеров дать Украине необходимое оружие.

"Уж когда ты разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят повсюду, мы не против. Мы им говорим: Вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили? Так усилите нас. Чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то там в стороне стоял", – подчеркнул Зеленский.

Президент также в этом контексте сказал, что он не видит серьезных рисков приглашения Украины в НАТО.

По его словам, приглашения Украины в НАТО не подпишут только те страны, которые хотят оставить место диалога с Россией.

"Не подпишут те, кто хочет оставить пространство в диалоге с Россией. Я так думаю", – сказал Зеленский.

Глава государства также прокомментировал "мирные инициативы" от других стран. Он заявил, что если они объединят мир вокруг одного плана победы, он их поддерживает.

"Неплохая возможность в ноябре есть – заседание G20. Там есть все эти страны. Мы когда-то предложили нашу формулу в Индонезии на заседании "Двадцатки". В ноябре будет "Двадцатка" в Бразилии. Можем взять их предложения", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью в эфире национального телемарафона. В ходе беседы с журналистами он сделал ряд важных заявлений, в частности, о Плане победы, операции Сил обороны в Курской области и планах по увеличению объемов американской военной помощи.

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