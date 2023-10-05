Наев встретился с бойцами стрелкового батальона, защищающими Украину на северной границе. Видео

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев оценил уровень подготовки стрелкового батальона, выполнявшего задачи в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а недавно вошел в состав группировок Северной оперативной зоны.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Стрелецкий батальон, который был сформирован на Хмельнитчине и все время с начала широкомасштабного вторжения выполнял задачи в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, недавно вошел в состав группировок Северной оперативной зоны. У бойцов достаточно весомый перечень солдатских подвигов, которые они совершили при выполнении сложных боевых задач. Сейчас воины выполняют задачи по стабилизации ситуации в регионе и проходят восстановление", – Наев.

По словам генерала, некоторые из военных уже побывали дома. Они увидели своих родных, близких, поняли в том числе и за кого они сражались.