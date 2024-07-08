'Наконец-то дождались': россияне обрадовались ударам по Украине, в результате которых погибли мирные жители, и хотят больше атак

Граждане страны-террориста России обрадовались ракетным ударам по детской больнице и жилым домам в Украине. При этом россияне призвали свою террористическую армию продолжать регулярно наносить ракетные удары по украинцам.

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Особое ликование россиян вызвали фотографии окровавленных детей. Свое террористическое нутро граждане РФ в очередной раз проявили в комментариях в пропагандистских Telegram-каналах.

Россияне цинично заявили, что их армия "с любовью" отправила ракеты по детской больнице. При этом они не скрывали радости от того, что ракеты достигли целей и убили мирных жителей.

Более того, граждане РФ призвали совершать еще больше таких терактов против украинцев. В частности, россияне хотят уничтожать жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

При этом у кремлевских пропагандистов в очередной раз разыгралось больное воображение. По их легенде, рядом с детской больницей якобы проходило "совещание Генштаба ВСУ", а место было выбрано специально для того, чтобы "прикрываться детьми".

Напомним, утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Вследствие обстрела погибло 10 человек. Число пострадавших мирных жителей возросло до 41 человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля страна-агрессор РФ устроила новую ракетную атаку по Украине. Враг поднял в воздух не менее 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также истребитель МиГ-31К. В связи с этим на всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. По предварительным данным, враг совершил пуски ракет около 9:30.