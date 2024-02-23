'Накормить голодного тигра кусочками мяса невозможно, он сожрет все'. Интервью с Сазоновым о перспективах заморозки войны

Несмотря на то что после выхода Сил обороны из Авдеевки российская оккупационная армия начала наступление на нескольких участках фронта, враг не сможет проломить украинскую оборону. Он будет действовать так, как привык – устраивать "мясные штурмы" и забрасывать Украину бомбами, но будет встречать эффективный отпор украинской армии. Впрочем, по ряду объективных причин Силы обороны в ближайшее время не смогут пойти в наступление.

Что касается перспектив этой войны, совершенно очевидно, что Путин одержим Украиной и не будет довольствоваться лишь Крымом и четырьмя "присоединенными" областями нашего государства. Кормить этого "тигра" дозированно не получится, "он сожрет все". Цель диктатора – полное уничтожение нашей страны. По этой причине пауза в войне априори не может быть продолжительной. Агрессору понадобится всего один-два года, чтобы собрать силы и продолжить захватническую войну. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал политический эксперт, военнослужащий Кирилл Сазонов.

– Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на фронте? Куда идет эта война, учитывая острую нехватку боеприпасов, отход Сил обороны с определенных позиций и наступление вражеской армии сразу на нескольких участках фронта? Возможна ли реализация наихудшего сценария, когда оборона будет пробита?

– Война – это динамика, и тут строить какие-то прогнозы очень тяжело. Мы помним, что Россия собиралась взять Киев за три дня, а всю Украину – за неделю. Многие западные аналитики соглашались с этими прогнозами, но из этого ничего не вышло.

Если взять тот же Купянск, где стоит наша основная 41-я бригада, то ребята держат оборону достаточно жестко. Все попытки врага продвинуться вперед встречают отпор. Думаю, что на фронте в целом будет подобная ситуация. Россияне не смогут проломить нашу оборону, а у нас в настоящий момент недостаточно ресурсов для успешного наступления.

Поэтому мы будем держать оборону, отбивать атаки, а основную задачу по утилизации оккупантов на себя возьмет наша артиллерия, наши дроны. Кто-то будет работать по тылу, кто-то по коммуникациям, кто-то, как наша 41-я бригада, будет пресекать попытки подбрасывать сюда подкрепление. Война будет такая.

Эта война меняется. Она не похожа ни на войну в Афганистане, ни на чеченскую кампанию, которую вела Россия. Сейчас основную задачу выполняют артиллерия, ракеты и дронщики. Но это не значит, что пехоте и танкистам не будет работы, ведь фронт кто-то должен держать. Мы видим, что Россия активно идет на мясные штурмы, у них есть успешный опыт забрасывания Авдеевки авиационными бомбами. Скорее всего, они будут действовать именно так. А мы будем действовать против этого.

– Институт изучения войны пришел к выводу, что большая стратегическая цель России состоит в том, чтобы контролировать всю территорию Украины и лишить украинцев возможности выбирать собственное будущее. По их оценкам, Кремль успешно проводит информационные операции, чтобы убедить многих западных лидеров в том, что России достаточно лишь части Украины, Крыма и четырех "присоединенных" областей. Считаете ли вы, что действительно есть опасность того, что Запад будет готов пожертвовать частью Украины в обмен на что-нибудь?

– Аналитики совершенно правы. Действительно, в 2014 году многие верили в то, что России нужен только Донбасс и Крым, и больше ничего. Теперь, думаю, и большинству украинцев, и большинству на Западе понятно, что Путин хочет ликвидировать Украину вообще, максимально уничтожить, оставив только лояльное, послушное население.

Такой была стратегия России – присоединить Украину к себе. Поскольку это не получилось сделать быстро и легко и Путин теперь не войдет в историю как талантливый полководец и собиратель земель, он ненавидит Украину на уровне психиатрии. Он ненавидит украинцев за то, что они сопротивляются, за то, что они успешно сопротивляются. Поэтому его задача – ликвидировать Украину полностью.

Накормить этого голодного тигра кусочками мяса невозможно. Он сожрет все. Их задача – ликвидировать Украину, и мы это видим. Мы четко понимаем, что Путину не нужны четыре области. Сама по себе Украина, успешная и независимая, приводит его в бешенство.

Старик, у которого есть все, о чем может мечтать диктатор, мечтал войти в историю. Мы ему этого сделать не дали, и он нас ненавидит. И тут надо уже не к психологу, а к психиатру. Он ненавидит Украину, его пропагандисты вливают эту ненависть в уши россиянам, многие на это клюют, мечтая о величии.

Поэтому никакие уступки, никакие компромиссы тут невозможны. Они однозначно пойдут дальше. Если мы сейчас пойдем на какое-то перемирие, мы оставим эту войну даже не детям. Она начнется заново через год или два.

– Слушая заявления западных политиков и чиновников высшего звена, видите ли вы признаки того, что они понимают: Путин не остановится? И, осознавая это, будут продолжать помогать Украине? Считаете ли вы, что мы можем быть если не уверенными, то, по крайней мере, надеяться на это?

– Понимают, к сожалению, не все. Люди склонны жить иллюзиями. Российская пропагандистская машина потребляет массу денег, массу средств, прилагает массу усилий, чтобы нести путинскую ложь. Скажем, перед большим вторжением бюджет одной Russia Today был большим, чем бюджет всех государственных и частных украинских СМИ.

Поэтому на Западе у многих продолжают оставаться иллюзии, что это небольшой конфликт. Они не видят, что по большому счету началась третья мировая война между цивилизованными странами и союзом России, Северной Кореи, Ирана. В этом состоит большая проблема. Это действительно контуры третьей мировой войны, которая коснется всех.

Коллеги из Италии говорят мне: до нас это точно не дойдет. Дойдет до всех. Но это работа для украинской дипломатии, украинских журналистов и активистов, для тех, кто находится сейчас в тех странах, – доносить до людей, в первую очередь до избирателей, эту картину. Потому что многие политики склонны себя успокаивать, но они всегда оглядываются на избирателей.

Поэтому наша задача – держать оборону, а ваша задача, задача журналистов – эту информацию максимально доносить. У нас есть только патриотизм, энтузиазм и морально-волевые качества. Таких денег, как у российских пропагандистов, у Украины, конечно, нет.