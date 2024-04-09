Наладил 'схему': СБУ разоблачила в Чернигове главу ВВК, который за взятки 'списывал' уклонистов с военного учета. Фото

В Чернигове задержали главу военно-врачебной комиссии, который за деньги придумывал военнообязанным фейковые диагнозы. Таким образом фигурант дела помогал гражданам избегать мобилизации.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе следствия было установлено, что фигурант был участником преступной схемы, организованной бывшим главой областной военно-врачебной комиссии в Черниговской области и которого СБУ разоблачила в феврале этого года. Также задержали их сообщницу – должностное лицо ВВК Черниговского военкомата.

Злоумышленники выдавали уклонистам фейковые медицинские документы, в которых прописывали тяжелые диагнозы призывников. После этого документы направляли в военкомат с отметкой "непригодный к службе из-за плохого здоровья". Такая схема позволяла уклонистам списаться с военного учета и уехать за границу.

В СБУ отметили, что фигуранты получали от каждого клиента до 5 тыс. долларов США. На основании собранных доказательств фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Действия главы ВЛК дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также правоохранители арестовали имущество задержанного экс-главы областной ВВК. Речь идет о почти 1 млн долларов США, 4 квартирах в Киеве, Черновцах и Чернигове общей площадью более 400 квадратных метров и земельных участках на Черниговщине общей площадью около 4 гектаров.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству, за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.