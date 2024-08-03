'Нам не удается перейти даже к активной обороне': эксперт назвал главные препятствия для перелома ситуации на фронте в Украине

На сегодняшний день украинской армии не удается перейти к активной обороне и стабилизировать ситуацию на фронте. Бойцы ВСУ сталкиваются с существенным дефицитом артиллерийских снарядов и отсутствием фортификационных сооружений.

Видео дня

Украинские войска часто вынуждены отходить на неподготовленные рубежи. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

По его словам, ситуация остается сложной по всей линии фронта. В частности, ветеран отметил, что на Авдеевском направлении ВСУ не могут укрепиться уже десятки километров, но есть и другие участки, где не удается стабилизировать ситуацию.

"Я считаю, что главная проблема – это фортификационные сооружения. Информация о том, что мы отходим на подготовленные рубежи, не соответствует действительности. Мне точно известно от моих побратимов, от тех людей, с которыми я воевал, что, к сожалению, мы отходим стратегически с большими ошибками. Мы не уходим на подготовленные позиции", – сказал военный.

Также Симороз подчеркнул, что российские оккупанты научились на своих ошибках и полностью пересмотрели оборонную политику. Захватчики разворачивают бетонные заводы в непосредственной близости от фронта и тщательно минируют территорию. По его словам, ВСУ столкнулись с последствиями таких действий врага в ходе неудачного контрнаступления 2023 года на юге.

Кроме того, он заявил, что некоторые военные администрации проваливают выполнение задач по строительству фортификационных сооружений. Симороз отметил, что в Харьковской области была ужасная ситуация с фортификационными сооружениями, поэтому враг пошел в атаку, захватил пограничные села и продвинулся.

В то же время ветеран подчеркнул, что почти все подразделения ВСУ не укомплектованы. На сегодняшний день если в подразделении 60-70% личного состава могут выполнять задачи, то это считается очень хорошим показателем.

Еще одна проблема заключается в нехватке вооружения. Симороз отметил, что западные партнеры непоследовательны в помощи. При чем это касается не только бронетехники, но и артиллерийских снарядов.

"На самых горячих направлениях сейчас находится самая современная самоходная гаубица немецкой разработки Panzer-2000, но в течение месяцев и сейчас для нее нет снарядов. Норма до 10 снарядов расхода в день для одной установки – это ни о чем. Более того, дают снаряды, которые нормально не подходят для этой гаубицы. Это так же 155-й калибр, но немного другой. Артиллеристам нужно пристреливаться, 3-4 снаряда идут на то, чтобы произвести корректировку. Дальше остается 3-4 снаряда в день. Это ужас. Так невозможно даже оборону держать", – сказал ветеран.

По его словам, все эти проблемы не дают ВСУ переломить ситуацию на фронте. Поэтому если Украина не изменит подходы в обороне и не решит проблему с артиллерийскими снарядами, ситуацию на фронте не удастся переломить.

"Конечно, мы ждем контрнаступательных действий, но с такими реалиями это невозможно. Только решение этих проблем позволит ставить задачу смены инициативы. Пока мы в обороне. Нам даже не удается перейти к активной обороне", – заявил Симороз.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что пребывание российских оккупационных войск в Харьковской области – это "вопрос времени". Он отметил, что действия россиян в Харьковской области были попыткой создать буферную зону, однако их план "провалился".

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. В Харьковской области вражеские войска наиболее активны в Волчанске. В Донецкой области захватчики атакуют вдоль всей линии фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!