'Нам нужно победить любой ценой': пропагандист Красовский, призвавший сжигать украинских детей, оправдал казнь воина ВСУ. Видео

Одиозный российский пропагандист Антон Красовский оправдал обезглавливание украинского военного. Украинофоб, который ранее призывал сжигать украинских детей, заявил, что стране-террористу РФ "нужно победить любой ценой".

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Также он призвал россиян поддержать убийц, которые казнили украинского военного. Свое неадекватное обращение украинофоб опубликовал в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Известный агрессивными и людоедскими высказываниями Красовский в очередной раз оправдал жестокое преступление России. Он заявил, что не осуждает российских террористов, которые отрезали голову бойцу ВСУ.

"Нам показывают старое видео, от которого мы должны отшатнутся с криком "это не мы, мы не такие". Но мы и правда не такие – это война такая. Война превращает жестокость в рутину. Не бывает войны без жестокости, нет ей не предела, не границ. Осуждаю ли я наших парней? Нет, и никогда не буду", – сказал украинофоб.

Кроме того, он призвал россиян поддерживать террористов РФ, которые совершают многочисленные преступления против Украины. При этом Красовский выдал, что Россия якобы должна "победить любой ценой".

"Нам нужно победить, победить любой ценой, чтобы выжить и сохраниться. Поэтому я на самом страшном, самом последнем суде буду с нашим солдатом. Так пусть нам сейчас не будет не страшно перед нашим бойцом, не стыдно перед ним. Иначе мы не победим. Поддержите каждого нашего бойца, чтобы он не чувствовал себя виноватым. Он ни в чем не виноватый", – заявил преступник.

Напомним, скандально известный российский пропагандист-украинофоб, ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский осенью прошлого года разразился людоедскими заявлениями. Он призвал "топить в Тисине" и "сжигать в домах" украинских детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 11 апреля российские оккупанты распространили в сети видео казни украинского военнопленного. На обнародованных кадрах видно, как еще живому защитнику ножом отрезали голову.

Позже выяснилось, что украинского военного казнили наемники ЧВК "Вагнер". Голоса и манеру разговора бывших сослуживцев опознал экс-командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда террористов Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию.

По поводу шокирующего преступления захватчиков высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: "есть то, что никому в мире невозможно игнорировать" и эти жуткие кадры требуют немедленной реакции всех мировых лидеров.

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что пытаются установить личность пленного, которого казнили оккупанты. Там также призвали украинцев не распространять ужасающее видео и не делать предположений по поводу имени украинского воина, зафиксированного на видео, чтобы не причинять страданий близким защитников.