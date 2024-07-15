'Нам нужны были ротации': Зеленский рассказал о ситуации с 14 бригадами, неукомплектованными оружием из-за задержек поставок

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с 14 бригадами, оставшимися без вооружения поскольку оно не поступило от западных партнеров. Он отметил, что это давно сформированные бригады, которые создавались, прежде всего, как резерв, однако, по его словам, резерв должен быть боевым.

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Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами, где присутствовала главная редактор OBOZ.UA Леся Гасич. По словам главы государства, эти бригады должны были быть не только вооружены, но и иметь опыт работы с этим оружием, чтобы благодаря этим бригадам на фронте можно было провести ротации.

"Нам нужны были ротации, чтобы ребята имели отдых. Нужен был резерв, смотрели, какое количество резерва, количество соответствующих бригад должно быть. И все что мы просили постоянно, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти бригады были сформированы уже давно, но их боевой опыт несколько меньше.

"Это не новые бригады, так очень часто ошибались, когда говорили, вот Украина хочет новые бригады. Это не новые бригады, это бригады без оружия. Конечно, если говорить воевали они или не воевали, тогда может быть так, что они более свежие эти бригады. Но они тоже давно сформированы", – добавил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо. Сейчас есть решение относительно дополнительных пяти ЗРК, которые Киев ожидает от партнеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе. Он также поблагодарил партнеров за дополнительные системы ПВО Patriot, в то же время подчеркнув, что их все равно недостаточно.

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