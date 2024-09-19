"Нам нужны конкретные вещи": аналитик объяснил, как Украина может защититься от ударов России

Украине не нужно никакой "моральной поддержки и глубокой обеспокоенности". Чтобы защититься от российских обстрелов, нам необходимы конкретные вещи: системы ПВО и ПРО, такие как Patriot, с достаточным количеством ракет, а также разрешение бить на 300 километров в глубину территории РФ.

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Об этом сказал военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью OBOZ.UA. Он подчеркнул: дальнобойные удары помогли бы Силам обороны уничтожить "Искандеры", средства разведки, системы управления, склады с боеприпасами россиян. "И жить станет легче", – сказал эксперт.

Он прокомментировал высказывание советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана. Последний недавно назвал реальной угрозу ударов России по атомным электростанциям в Украине.

Салливан заявил: "Необходимость помощи Украине защитить эти атомные электростанции особенно остра, и мы уделяем ей первостепенное внимание".

"Я могу ответить господину Салливану так: удары наносятся ракетами, которые, как правило, находятся в радиусе 300 километров. То есть если мы говорим об ударах по атомным станциям, то очевидно, что это будет баллистика. Для того чтобы защищаться от баллистики, нам нужны Patriot. Это первое. Но почему-то американцы нам их не передают. Второе – нам необходимо разрешение на удары по российской территории, где мы сможем уничтожать пусковые установки оперативно-тактических ракет "Искандер". Вот и все", – сказал Самусь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Специальное подразделение Пентагона занимается пристальным мониторингом процесса передачи военной помощи Украине. Глава надзорного ведомства министерства обороны США Роберт Сторч сказал, что для него и его коллег "Украина – это задача номер один".

– В последние месяцы Соединенные Штаты передают нам более скромные пакеты военной помощи, чем раньше. Причина, как утверждают в CNN, может крыться в нехватке запасов оружия, которое Вашингтон готов жертвовать Киеву без уменьшения собственной обороноспособности.

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