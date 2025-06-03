"Нам нужны определенные технологии": эксперт объяснил, как Украина может сорвать летнее наступление России

Силы обороны Украины должны помешать стране-агрессору России реализовать летнее наступление в тех масштабах, как она себе запланировала, и теми силами, которые намерена привлечь. Сорвать план врага защитники вполне могут благодаря своей изобретательности и креативности.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он указал об этом, вспоминая крайнюю уникальную и успешную операцию СБУ "Паутина" 1 июня 2025 года, в ходе которой украинские дроны обезвредили десятки самолетов на четырех авиабазах в РФ.

"Рассчитываю на это (на срыв российской летней наступательной кампании. – Ред.). Лично я верю в украинскую ракетную программу. Она должна остановить наступление. У нас не станет больше людей, но на ракеты я действительно возлагаю большую надежду", – отметил собеседник.

Он говорит, что в этом вопросе должно сработать сотрудничество с Германией. И речь идет не только о дальнобойных ракетах Taurus, над предоставлением которых Берлин все еще размышляет.

По его словам, Украине нужны определенные технологии – "пусть даже устаревшие, десятилетней давности", а также станки – "пусть даже условно старые".

"Возможно, какие-то чертежи, чтобы мы могли ускорить на 20-30% изготовление наших ракет. И тогда оно действительно будет иметь эффект", – выразил убеждение Ступак.

Он полагает, что уже в июле-августе можно будет увидеть пуски украинских ракет по России, потому что в ноябре 2024-го чиновники уже открыто говорили о том, что первые испытания отечественного такого вооружения состоялись.

"Обычно после таких сообщений проходит 6-12 месяцев, прежде чем такие изделия появляются в массовом производстве. Но я понимаю, что это производство, которое зависит от множества факторов, – и россияне гамселят по местам производств. Однако надеюсь, ничего не помешает", – добавил Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 16 апреля отметил наградами работников оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что в Украине производят более 40% всего оружия, которое применяется Силами обороны на передовой.

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