Спецоперация СБУ 'Паутина': Моссад отдыхает. Ступак спрогнозировал пуски ракет по России

Спецоперация СБУ "Паутина", благодаря которой на территории страны-агрессора России было уничтожено более 40 самолетов стратегической авиации, была сверхтяжелой и связанной с колоссальным риском, однако, стала возможной благодаря креативности украинских защитников. Она фактически поставила под сомнение ядерную триаду России, составной частью которой является стратегическая авиация, и продемонстрировала большой профессионализм СБУ, превысивший профессионализм израильской внешней разведки – Моссада.

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Уничтожение самолетов противника приведет к уменьшению атак с неба. Однако, не стоит забывать, что страна-агрессор до сих пор имеет огромный человеческий ресурс, который объективно превышает ресурс Украины. Именно это является главной причиной продвижения армии противника по территории Украины. В то же время летнее наступление армии РФ может быть сорвано из-за ракетной программы Украины. При благоприятных обстоятельствах ракеты могут полететь в РФ уже в июле-августе.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Уничтожение более 40 российских самолетов стратегической авиации стало на самом деле знаковым событием и большой радостью для всех украинцев. По вашему мнению, благодаря чему это стало возможным? В чем секрет?

– Секрет в креативности, и это не пропагандистское клише. Это креативность и нестандартность подхода. Казалось бы, 4500 километров – это настолько далекое расстояние, до которого никто никогда не сможет дотянуться. Но смогли, нашли, распланировали все свои действия. Эта операция планировалась с начала 2014 года. И мы увидели то, что увидели.

Это требовало учета 1500 факторов. Потому что мы должны понимать: даже когда на месте что-то планируешь, оно может осуществляться, а здесь, на расстоянии более 4 тысяч километров, на вражеской территории, под постоянным давлением российских ФСБшников, когда любая маленькая ошибка может стоить всей операции.

Представьте себе: человек перевозит партию дронов, а потом его останавливают полицейские за то, что в автомобиле габарит не работает. Заглядывают в салон, все останавливается, всех арестовывают. Представьте, в каком напряжении пришлось работать людям.

– Насколько понятно из информации из открытых источников, речь шла об украинских дронах, а не о средствах западного производства?

– По крайней мере, я не слышал о западном оружии. Это украинское. Это FPV-дроны, здесь ничего сложного нет.

– Свидетельствует ли этот факт о том, что Украина имеет большие возможности для уничтожения вражеского ресурса?

– У нас есть возможности, и главное - у нас есть люди, которые придумывают такие операции. Любые ресурсы не стоят ничего, если нет людей, которые готовы это реализовать и достигать результатов. Посмотрите на американцев. Ресурсы у них есть. Но есть ли креатив, есть ли желание давить на Россию? Нет. Украина в ресурсах ограничена. Но давайте вспомним о крейсере "Москва". Не было никаких, даже теоретических условий это сделать. Но мы это сделали. Это невероятно. И опять здесь в первую очередь стоят люди.

Я знаю огромное количество классных задумок, которые рушились на этапе согласования. Просто потому, что кто-то наверху говорил: "ты что, кино насмотрелся? Гуляй". А тут кто-то инициировал, донес идею, первый руководитель подхватил, второй, третий, четвертый. Это же вертикаль. Представьте, господин Малыш приходит к господину Зеленскому и говорит: Владимир Александрович, здесь у нас идея: давайте здесь мы фуру поставим, и здесь фуру, из них вылетают дроны, они всех бомбят. А если бы президент ответил: ты что, больной? Забудь об этом. Но все поддержали эту идею и мы увидели то, что увидели.

Действительно, без преувеличения – Моссад отдыхает. Теперь не мы будем учиться у них, а они у нас.

– Полковник армии Великобритании в отставке Бреттон-Гордон заявил, что акция по уничтожению российских самолетов, операция "Паутина" крайне важна в этой войне. По его оценкам, она может свидетельствовать о том, что маятник в войне качнется в сторону Украины. Верите ли вы в это?

– Я хотел бы быть таким оптимистом, как этот полковник. Мы сделали действительно огромное достижение - без преувеличения. Ядерная триада России поставлена под сомнение. Но когда говорят, что теперь у нас будут совсем другие козыри в Стамбуле... (имеется в виду российско-украинская встреча в Стамбуле 2 июня. – Ред.). Не будет никаких других козырей. Открываем карту боевых действий и видим, что ситуация меняется не в нашу пользу.

Мы уничтожили российскую авиацию, а не российскую пехоту. Сейчас на территории Сумщины они контролируют около 170 квадратных километров и приближаются к городу Сумы. Даже если завтра прекратит существование вся российская стратегическая авиация, люди в России все равно будут. Поэтому надеяться на то, что теперь россияне согласятся на все наши требования, было бы очень опрометчиво и необоснованно.

Недавно мы видели прыжок врага в направлении Изюма. Не знаю, как насчет закрепления, но все равно. К сожалению, на земле их остается большинство. Если бы мы уничтожили 10 тысяч россиян, которые бы стояли где-то в поле, тогда можно было бы говорить, что маятник качнулся в нашу сторону. Безусловно, уничтожение авиации означает уменьшение обстрелов тылов, нашей военной инфраструктуры. Но на земле, к сожалению, у россиян есть продвижение.

– Вы упомянули о Сумской области. Также, по сообщениям наших защитников, враг пытался совершить прорыв на Торецком направлении, однако, эта попытка была успешно отражена. Кроме того, сервис DeepState констатировал, что за май активность россиян увеличилась на 19% по сравнению с апрелем. Так что, наверное, то самое летнее наступление уже по факту началось. Вы также отметили, что у врага достаточно человеческого ресурса. По вашим оценкам, может ли враг иметь какие-то существенные успехи на поле боя?

– К сожалению, на сегодня у них есть человеческий ресурс, они ежедневно его набирают, ежедневно отправляют его в штурмы. Были моменты, когда они действительно проседали, но по сравнению с нами людей у них больше. Они отправляют на штурмы даже раненых, которые только что вышли из госпиталей. Также находят мигрантов. Недавно называли цифру в 20 тысяч, которых отправили на фронт, потом называлась цифра 80 тысяч.

Я убежден, что продвижение у них происходят в первую очередь за счет массового использования беспилотников. Их просто невероятное количество, которые Россия получит и от Китая, и от своих производителей. Наши ребята на фронтах просто по колено в этом оптоволокне.

Они режут нашу логистику, они давят везде, они ищут слабые участки, слабые подразделения, которые стоят недоукомплектованные, недообученные, недооснащенные, только что сформированные и тому подобное. Они не могут просто держать позиции, как это произошло между Покровском и Константиновкой, враг нашел эту щель и теперь пытается максимально расширить свое наступление.

– Последний вопрос – по летнему наступлению. Допускаете ли вы вероятность того, что оно будет сорвано? В частности, изобретательности и креативности украинских защитников.

– Я рассчитываю на это. Я верю в украинскую ракетную программу. Она должна остановить наступление. У нас не станет больше людей, но на ракеты я действительно возлагаю большую надежду. Сотрудничество с Германией должно сработать. И это не только Taurus. Как говорят, не давай человеку рыбу – лучше научи его рыбачить. Нам нужны определенные технологии, пусть даже устаревшие, пусть десятилетней давности. Нам нужны станки, пусть даже условно старые. Возможно, какие-то чертежи, чтобы мы могли ускорить на 20-30% изготовление наших ракет. И тогда оно действительно будет иметь эффект.

Я лично ожидаю, что в июле-августе мы увидим пуски украинских ракет по РФ. Потому что в ноябре 2024 года наши чиновники уже открыто говорили о том, что первые испытания наших ракет состоялись. Обычно после таких сообщений проходит 6-12 месяцев, прежде чем такие изделия появляются в массовом производстве. Но я понимаю, что это производство, которое зависит от множества факторов – и россияне гамселят по местам производств. Тем не менее надеюсь, ничего не помешает.