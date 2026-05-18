'Нам все блокируют, а СБУ летает': россиянин возмутился из-за ситуации со связью на фоне атак дронов на Москву и Подмосковье. Видео

Массированная атака Украины на Москву и Подмосковье 17 мая напугала живущих там россиян. И в то же время – вызвала вопросы, в частности, об обоснованности блокировки мобильной связи и интернета под предлогом защиты от дроновых ударов.

В частности, такой вопрос на камеру сформулировал один из москвичей, на его видео обратил внимание Telegram-канал Supernova+. Автор видео подчеркнул: то, что усложнило жизнь россиянам, не причинило неудобств украинским дронам.

Видео с размышлениями "на злобу дня" москвич записал, пока шел вдоль многоэтажки.

Он отметил, что массированная атака Сил обороны на Москву и область "умножила на ноль" все старания российской власти объяснить тотальные блокировки интернета и связи "борьбой с дронами".

"Я правильно понимаю, что сегодня наш противник всех оповестил, всех жителей Подмосковья и Москвы, о том, что они очень даже себя комфортно чувствуют при блокировках мобильной связи в России? Потому что, как бы, жители России себя чувствуют не комфортно. А вот, бл*дь, х*хол – нормально, летает, ниче", – заявил автор видео.

Свои впечатления от прилетов дронов на фоне блокировок он "диагностировал" как "когнитивный диссонанс".

Вот как так, бл*дь? Это ж когнитивный диссонанс. Значит, нам на территории все блокируют, бл*дь, а СБУ вон летает по "белым спискам", по ходу дела... Когнитивный диссонанс", – возмутился москвич.

Под "белыми списками" он имел в виду перечень сайтов и сервисов, которые российские власти обещали оставлять доступными в ходе блокировок мобильного интернета на территории РФ. О создании такого списка было объявлено после массовых возмущений россиян самим фактом блокировки интернета, колоссальными проблемами, с которыми столкнулись россияне во всех сферах жизни, а также многомиллионными убытками, понесенными малым бизнесом, лишившимся условий для нормальной работы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Украина осуществила самую масштабную атаку БПЛА на Москву и область.Известно о поражении завода полупроводников "Ангстрем", который производит микроэлектронику для высокоточного оружия, в технопарке "Элма" в Зеленограде, нефтеперекачивающей станции "Солнечногорская", которая перекачивает, хранит и отгружает большие объемы топлива для российских войск, вблизи села Дурыкино, Московского НПЗ в Капотне, нефтеперекачивающей станции "Володарская" на юго-восток от Москвы. Также сообщалось о пожаре на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту "Шереметьево". Столичные аэропорты приостанавливали работу, более чем на два часа задерживались более двух третей рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о "сбитии" над российской столицей более 120 дронов. А в Генштабе ВСУ сообщили, что для атаки были использованы украинские дроны РС-1, ФП-1 и БАРС-СМ.

