'Нам всем нужно переиграть Путина в решимости': Зеленский выступил на специальном заседании Евросовета

Украине и ее союзникам и партнерам следует переиграть Россию и ее диктатора Владимира Путина в решимости. Тогда есть шанс, что полномасштабная война РФ против Украины будет стремиться к справедливому завершению.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе специального заседания Европейского совета в среду, 17 апреля. Глава государства подчеркнул, что верит в мир и уверен в силе Европы.

В первую очередь президент рассказал европейцам об утреннем ударе российских оккупантов по Чернигову, в результате которого погибли 17 украинцев. Он подчеркнул, что так происходит в Украине каждый день и отражает ключевую нашу потребность сейчас – потребность в ПВО.

Зеленский подчеркнул, что в Украине нет такого формата защиты, как был в Израиле во время воздушной атаки Ирана. Тогда благодаря объединенной силе союзников удалось сбить почти все ракеты и дроны, которыми был атакован Израиль. А Украина до сих пор убеждает, что нужно также защищать Европу от ракет, дронов и бомб, как это произошло в небе Израиля.

В то же время, как рассказал глава государства, Силам обороны удалось поразить важный военный объект российских оккупационных войск, расположенный в захваченном Крыму.

По его словам, чем больше наши ударные возможности, тем быстрее российский оккупант будет вынужден покинуть суверенную территорию Украины и благодаря этому будет вынужден оставить в покое каждого из соседей, всю Европу.

Также президент сказал, что Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов – дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Учитывая это, Украине нужно больше систем ПВО.

Кроме того, украинской армии необходимо оружие на фронте – снаряды для артиллерии, БПЛА, техника. Зеленский напомнил, что Евросоюз обещал Киеву миллион снарядов, однако их до сих пор нет.

"Я прошу вас ускорить реализацию наших с вами договоренностей – и по поставкам, и по совместным производствам оружия и снарядов, и по финансированию соответствующих проектов", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на удар РФ по Чернигову, в результате которого погибли мирные жители, есть много раненых. Он призвал Запад предоставить Украине системы ПВО, чтобы защитить украинцев от агрессора.