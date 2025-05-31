'Нас сразу разбомбили': взятые в плен российские военные на Курщине сделали признание и разоблачили ложь Кремля. Видео

Российские военные, попавшие в плен во время боевых действий в приграничной с Украиной Курской области, рассказали о реальных условиях, в которых оказались. В их историях – не героизм, а хаос, страх, усталость и полная дезорганизация. Оккупанты признаются: многие подписывали контракты не из патриотических соображений, а из-за давления, судимости, бедности или безысходности. Воевать приходилось без подготовки, связи и поддержки.

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Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. Рядовой состав формировался из жителей провинций, рабочих, бывших заключенных и тех, кто не до конца понимал, куда идет.

В большинстве свидетельств повторяется одно: их бросали на передовую без должной поддержки, и уже через несколько дней части попадали под обстрелы – оккупанты погибали или сдавались в плен.

Один из них – Рамзин Салихов, уроженец села Гальманяк, Алчевский район. Он прослужил в бригаде десантно-штурмовых войск меньше месяца:

"Нас сразу отправили на позиции – и сразу разбомбили. Из всей группы в живых остались только мы двое", – рассказал он.

Дмитрий Александрович Лукин, 1972 года рождения, родом из села Хороль, Приморский край.

"Нас разбомбили, и я потерялся", – говорит рядовой стрелок, попавший в плен в Курской области. Его подразделение понесло серьезные потери сразу после прибытия.

Килов Сергей Албакеров, 1987 года рождения, из города Буково, Ростовская область.

"Нас разбомбили, и я потерялся. Я – срочник, рядовой. Попал под эвакуацию – там и ранили, и взяли в плен", – отметил оккупант.

Еще один военный – из города Тура, Иркутская область, 1986 года рождения.

"Сидел, потом сказали: или тюрьма, или строительные войска. А те войска оказались окопами. Сказали, что едем строить. Воевал в Луганской области, в Свердликово, Канышевке. Попал в плен возле Локни", – отметил россиянин.

Анатолий Миленский, уроженец Ейска, 2003 года рождения.

"Была судимость за кражу. Могли дать восемь лет, но предложили контракт. Обстреляли – услышал: Сдавайтесь! И я ушел в плен! Нас было десять!"– рассказал пленный.

По информации ДШВ ВСУ, украинские воины оказали пленным медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем их могут использовать для обмена на украинских военнопленных.

Напомним, ранее военнопленный из Екатеринбурга Сергей Кузнецов рассказал, как его путем обмана заставили заключить контракт с министерством обороны страны-агрессора и отправили на войну против Украины. По словам Кузнецова, командование направило его подразделение в лесополосу под предлогом ремонта блиндажа, но на самом деле они оказались на передовой линии под атаками украинских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине украинские защитники взяли в плен 21 военного РФ. Среди них оказался украинец с оккупированной территории Запорожья.

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