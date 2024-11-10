'Наш ключ к победе – уничтожать врага в максимально большом количестве'. Интервью командира разведки артиллерии бригады 'Рубеж'

Владимир, ныне начальник разведки артиллерии бригады Национальной гвардии "Рубеж", защищает украинскую землю от оккупантов с самого начала первой фазы этой войны в 2014 году. Тогда в рядах добровольческого подразделения 25-го батальона "Киевская Русь" Вооруженных сил Украины воевал как командир пехотного взвода, а позже – в должности командира взвода артиллерийской разведки.

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Полномасштабное вторжение РФ встретил в Киеве и уже в составе добровольческого формирования "Свобода" участвовал в боях за Ирпень, Бучу, Гостомель. После освобождения Киевщины мобилизовался в Нацгвардию. Владимир рассказал OBOZ.UA, как, по его мнению, изменилась война, как на это повлияло развитие технологий, какая ситуация в зоне ответственности бригады и какой бой ему запомнится больше всего.

Об артразведке и технологиях

После боев на Киевщине вместе с подразделением почти сразу мобилизовались в 4-ю бригаду Национальной гвардии, тогда это еще не была бригада "Рубеж". Большинство подразделений выполняли задачи на востоке, а именно в Рубежном. Прошли чрезвычайно короткое слаживание на полигоне, буквально 5-6 дней – и выдвинулись. Четко помню, неотложность дела была такова, потому что тогда бригада едва ли не в одиночку обороняла довольно большой город Рубежное. И нужно было быстро помочь ребятам, которые с самого начала полномасштабного вторжения участвовали в горячих боях на востоке. Тогда враг шел с севера Луганской области, ситуация была достаточно критической – сил и возможностей не хватало.

Сначала я был заместителем командира обыкновенной роты, обычного батальона, но где-то с конца 2022 года меня перевели заниматься артиллерией, тогда я был заместителем командира батальона с артиллерией.

Моя работа – преимущественно артразведка, то есть это разведывать, корректировать, это БПЛА, крылья-разведчики, аналитика. Сравнивая свой опыт 2014 года и нынешний, должен отметить, что сейчас артиллерийская разведка, да и в принципе разведка не та, которая была тогда. В 2014 году корректировка артиллерии – это, грубо говоря, когда разведчик заходит в тыл врага и видит цель, в бинокль или в другою оптику. То есть разведывает цель именно там, где есть скопление врага, там, где вражеская пушка, или там, где вражеская база либо бронетехника, и корректирует артиллерию, визуально видя эту цель.

Довольно часто в 2014-2015 годах, да и не только, и в 2022 году также, корректировка артиллерии была рискованной для разведчика. Выйти за линию фронта, проходить, пролезать. Помню, в 2014 году разведка артиллерии – это было по несколько дней, сложно, особенно зимой, без возможности согреться, вылезать, пролезать, проходить, проезжать, где-то высоты занимать и визуально пытаться увидеть, рассмотреть, наблюдать, разведать и таким образом корректировать по радиостанциям. В 2022 году было достаточно много украинцев, которые оказывали сопротивление на временно оккупированных территориях, они передавали, корректировали те или иные удары – либо артиллерии, либо "Байрактара" – разными средствами связи.

Сейчас все же корректировка артиллерии на 90-99% – это БПЛА разного рода и принципа: крылья, коптеры, спутниковые снимки и т.д. То есть с каждым днем современная война становится все больше войной технологий. Это приводит к экономии боеприпасов, скорости, скорости координации, большей точности. Здесь есть свои плюсы: враг несет большие потери. Но когда мы говорим о потерях врага, мы также понимаем, что враг адаптируется и учится на своих ошибках.

На вооружении у современного артиллерийского подразделения – от 82-го миномета 1937 года и полкового миномета 120-го калибра 1938 года, советских систем разных калибров до западного вооружения.

О ситуации в зоне ответственности бригады

Наибольшим приоритетом большой машины-артиллерии является в первую очередь контрбатарейная борьба. В целом – это не допустить врага к передним нулевым линиям и уничтожать его на дальних подступах. Так, чтобы максимально обезопасить наших побратимов-пехотинцев от пехотного контакта. Ну и мне, как пехотинцу 22-го года, это понятно, это чрезвычайно важно, потому что неоднократно приходилось принимать участие в контактах и понимать, насколько вражеские танки бывают опасны или насколько важно видеть и уничтожать вражескую пехоту, прежде чем она дойдет до какой-то стрелковой схватки на расстоянии выстрела автомата.

Бригада "Рубеж" сейчас работает на нескольких участках. Это в целом Северное, Лиманское направления. И поскольку наша бригада одна из наиболее подготовленных не только в Национальной гвардии, а в целом в Силах обороны, то это одни из самых горячих, ответственных участков. То, о чем можем говорить, – это Северодонецк, Рубежное.

Контакты не утихают, ни на мгновение. Каждый бой тяжелый. Могу вспомнить и 2015 год – выход из Дебальцево, и 2022 год, когда мы чуть не попали в окружение в Рубежном, и победные бои в Ирпене, когда мы фактически заканчивали отбивать город и первыми заходили, освобождали Гостомель и Бучу. На самом деле очень много боев происходит, и сейчас очень тяжелые бои. Но думаю, больше всего запомнится крайний, наш победный бой. Это будет бой, который запомнит вся Украина, последний большой бой, в котором мы одержим победу.

Каждый бой наших подразделений, который сейчас продолжается, кажется, что он самый тяжелый. И это понятно, потому технологии становятся более продуманными. Если говорить об артразведке, то сейчас с теми знаниями, навыками, изменениями, оснащением, координацией, технологиями, по сравнению с 2014-м или даже с 2022-м, с каждым днем на самом деле все труднее и труднее.

Если говорить о подвигах ребят, сейчас воюющих в пехоте, то кажется, что гораздо сложнее, чем даже в 2022 году. Причина тому – засилье БПЛА в небе и засилье артиллерии, которые ведут не только постоянный огонь по квадратам, а пытаются вести высокоточный огонь с пристрелкой, проводить корректирование с того же коптера или другого оборудования.

О ключе к победе

Сейчас все Силы обороны работают как один слаженный механизм. Оборона Северодонецка, например, когда есть бойцы из разных подразделений и главное – это шеврон украинца, шеврон украинской армии, присяга украинскому народу, украинской нации. Это то, что объединяет разные театры военных действий, разные участки, разные задачи. Каждое подразделение получает отдельную задачу, но, скажем так, фронтовые пути, они неоднократно пересекаются. И общий огонь по врагу никто никогда не отменял.

Напротив, объединяемся, выполняем задачи, друг другу выходим в поддержку, приобщаемся и понимаем, что основная задача – уничтожить как можно больше орков. Один из залогов победы в этой войне – наносить врагу такие потери, которые будут для него настолько ощутимы, что он не будет успевать восстанавливаться.

Другого пути нет, потому что если не останавливать их мясные штурмы, то эти орки будут живыми и будут приходить в мирные города, села, населенные пункты, приносить смерть, руины, рабство, уничтожение. То, что мы видели во многих городах, как они просто уничтожают, расстреливают украинцев. Это геноцид украинского народа. К сожалению, их много, и их нужно останавливать. Для того чтобы их останавливать, нужно их просто истребить. Сколько бы их много ни было, это нужно делать и не останавливаться. Другого пути просто нет.

Чтобы победить, должен быть комплекс факторов, какого-то волшебного чит-кода, как в компьютерной игре, к сожалению, нет. Много надежд было, что будут HIMARS и это будет ключом к победе. Приедут Abrams – и это ключ к победе, или прилетят F-16 – и вот она, победа. На самом деле нет универсального ключа к победе. Единственное, что возможно, – это уничтожать орков в максимально большом количестве. Чтобы армия оккупантов теряла боеспособность и, как следствие, возможность воевать. Мы должны защитить себя, защитить свои семьи, города, нацию, государство, будущее. Это самая большая ответственность.