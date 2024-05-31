'Наша политика не изменилась': в Пентагоне высказались о разрешении Украине бить по территории РФ

В Министерстве обороны США заявили, что не меняли своего решения относительно разрешения Украине бить американским вооружением по территории страны-агрессора России. По состоянию на сейчас на такие удары действует запрет со стороны Вашингтона.

Об этом сказала спикер Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 30 мая. Она сказала, что Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях "в пределах ее границ".

Представительница американского оборонного ведомства подчеркнула, что позиция Вашингтона не изменилась и помощь, которую получает Украина, должна использоваться в Украине.

"Мы не поощряем и не разрешаем нападения внутри России", – сказала Сингх в ответ на вопрос, действительно ли Пентагон рассматривает возможность дать Украине такое разрешение.

Также она отметила, что минобороны "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, напрямую влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".

Отметим, что издание Politico с ссылкой на источники заявило, что Белый дом якобы тайно дал Украине разрешение нанести удар американским оружием по территории РФ. Однако это разрешение касается исключительно обороны Харькова.

Собеседник СМИ сказал, что Байден недавно приказал своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие "для противодействия огню в Харькове, чтобы ответить российским силам, которые наносят ей удар или готовятся нанести".

Как сообщал OBOZ.UA, The Washington Post пишет, что Байден рассматривает отмену ограничений на использование Украиной американского оружия. Чтобы противодействовать агрессивным действиям РФ президент США также рассматривает еще одну контрмеру – наказание Китая за поставку ключевых технологий Москве.