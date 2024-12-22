'Наша задача – прикрыть небо над артой': Порошенко передал 'Ай-Петри' артбригадам Сумской области

Во время поездки в Сумскую область Петр Порошенко передал артиллерийским бригадам комплексы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ". Они оберегают "богов войны" от атак российских дронов-камикадзе, способных уничтожить артиллерийские установки.

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Об этом пятый президент рассказал в соцсетях. Комплексы получили 43 ОАБР им. гетмана Тараса Трясило и 27 ОАБР им. кошевого атамана П. Калнышевского".

"Наша задача – прикрыть небо над артой, защитить воинов. Почти все артиллерийские бригады, которыми занимается наша команда, защищены комплексами ПГТР "Ай-Петри". Это тысячи километров фронта, прикрытых от КАБов, "Ланцетов", "Орланов", "ЗАЛ" и других вражеских дронов", – написал Порошенко.

"Оказывается, рождественские чудеса случаются, когда мы создаем их собственными руками. Наша команда успела еще до конца года снабдить две артиллерийские бригады комплексами "Ай-Петри". Это – наши родные 43-я Отдельная Артиллерийская Бригада имени гетмана Тараса Трясила и 27-я реактивная артиллерийская бригада им. кошевого атамана П. Калнышевского", – отметил пятый президент.

Он напомнил, как в начале полномасштабного вторжения 43-я бригада первой взяла на себя защиту происков в Киеве: "удалось уничтожить не менее 2500 единиц вражеской техники, а у ребят даже не было собственной аэроразведки. С координатами помогали гражданские и операторы "свадебных" говорящих".

"Впоследствии наша команда подарила им "глаза" – не какие-нибудь, а комплексы Poseidon. Два тягача Oshkosh, грузовики DAF и многое другое. Поэтому у нас сложилась традиция – обеспечивать 43 лучшими разработками. Поскольку мы взяли курс на обеспечение бригад ночными "Мавиками", передаем еще и ночные и дневные, а также РЭБы "Шатро", зарядные станции EcoFlow, десяток обогревателей и более сотни шин", – пишет Порошенко.

"Спасибо киевской общине, совместно с которой мы сделали это возможным уже в этом году, не дожидаясь очереди. Также вместе с Сумским городским советом мы реализовали передачу "Ай-Петри" с пикапом 27-й реактивной артиллерийской бригаде. У ребят будет EcoFlow и РЭБ – мы делаем так, чтобы комплексом можно было пользоваться уже завтра, ничего не докупая. Конечно, отгрузили ребятам другие "вкусики" – десяток обогревателей и шины", – сообщил пятый Президент.

Во время поездки в Сумскую область Порошенко также передал большую партию дронов и техники в 10 бригад и батальонов на 40 миллионов гривен.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", успешно прошедшим испытания и уже используемым в Вооруженных Силах, прикрывая тысячи километров линии боестолкновения. Государство не выделяет на эту программу ни копейки, она финансируется за счет Петра Порошенко, а также благодаря сотрудничеству с отдельными общинами и благотворителями.

"Это уже кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. А мы уже наладили серийное производство", – сообщил Порошенко.