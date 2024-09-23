'Наши глаза и уши за спиной оккупантов': в ГУР рассказали, как украинцы помогают уничтожать врага с помощью чат-бота. Видео

В Украине два года работает "Главный бот разведки" – официальный канал связи с Главным управлением разведки МО Украины в мессенджере Telegram. За это время наша разведка получила тысячи обращений от граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и России.

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Благодаря полученной информации, Силы Обороны смогли уничтожить технику врага, поразить скопление личного состава и штабы оккупационных войск. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины.

Используя бот можно безопасно и анонимно связаться с ГУР и предоставить информацию, которая помогает эффективно бороться с агрессором, с меньшими потерями для Украины.

"Мы приятно удивлены активностью украинцев, которые, оставаясь на временно оккупированных территориях, продолжают помогать украинской армии. Они – наши глаза и уши за спиной оккупантов. За более двух лет работы чат-бота, мы неоднократно получали ценную информацию о планах врага, которая позволила их сорвать. Связь через чат-бот остается безопасной и надежной для обеих сторон", – комментирует представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

В ГУР отмечают, что каждая информация важна. Она обрабатывается и передается Силам обороны Украины, помогая быстрее уничтожать агрессора.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики, которых называют "охотниками за российскими кораблями", уже уничтожили или повредили около двух десятков судов противника с помощью морских дронов Magura V5. Первым из них был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс".

Как сообщал OBOZ.UA, за почти полтора года украинские ударные безэкипажные морские дроны Magura V5 поразили 18 судов Черноморского флота РФ, причем девять из них уничтожены безвозвратно. Благодаря небольшим размерам оккупанты обнаруживают их слишком поздно, к тому же для патрулирования акватории вблизи оккупированного Крыма враг активно привлекает авиацию, которую мог бы применять для боевых задач на фронте.

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