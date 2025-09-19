'Наших двое уже погибло': перехват ГУР раскрыл 'особенности' фронтовой логистики войск Путина. Аудио

Украинские разведчики перехватили телефонный разговор военных страны-агрессора РФ, в котором те жалуются на плохое обеспечение и потери в процессе логистики. Оккупанты посетовали, что российское государство поставляет им на фронт только "тушенку", крупы и сигареты.

Аудиоперехват в пятницу, 19 сентября, обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

"Очередной перехват от украинских разведчиков – разговор российских захватчиков по логистике и обеспечению оккупационных войск на фронте преступной войны против Украины", – прокомментировали запись в ГУР.

"Тушенка, крупы, сигареты – и все"

В телефонном разговоре оккупанты жалуются, что государство-агрессор не обеспечивает их базовые потребности на фронте.

"Есть там какой-то минимальный, там, кто сбрасывается там деньгами, те же самые зажигалки не выдаются, газовые баллоны не выдаются. То, что выдается, это вот "тушенка", б...ь, и крупа, и сигареты, и все. Больше ничего не выдается", – сказал один из военных РФ.

Остальное, по его словам, "покупают за деньги или отправляют сюда народным фронтом".

Более того, осуществить поставки оккупантам, которые сидят по норам на фронте, – это всегда трехзначная задача: "200" или "300", отметили в ГУР.

"Просто наших пацанов уже там двое погибло. Один "300", который забирал, б..ть, из точки Х до наших улиц, е..ти, эту провизию, понимаешь?" – разъяснил оккупант.

Напомним, другой недавний перехват ГУР раскрыл правду об огромных потерях России в войне. В перехваченном разговоре военные Путина рассказал о "победной операции", после которой из 25 оккупантов вернулись только двое.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожье диверсанты устроили пожар в командном пункте 35-й армии ВС РФ. Известно о смерти 17 российских офицеров – они задохнулись угарным газом в блиндаже.

