Нашли критический недостаток: в Bloomberg раскрыли, почему ВСУ отказываются от немецких дронов Helsing

ВСУ отказываются от немецких ударных дронов Helsing. Несмотря на заявления о высокотехнологичности и использовании искусственного интеллекта, испытания показали серьезные технические проблемы.

Об этом пишет Bloomberg. При этом представители компании уверяют, что выводы издания не отражают реальной боевой эффективности HX-2.

Что известно

По данным внутренней презентации, подготовленной 20 ноября группой специалистов Минобороны Германии, флагманский ударный беспилотник HX-2 немецкой компании Helsing имел проблемы со взлетом во время испытаний, проведенных 14-м украинским полком, подразделением беспилотных летательных аппаратов. В документах говорится, что модель, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта для автономного управления, не имела всех необходимых инструментов.

Презентация, с которой ознакомилось издание, была подготовлена подразделением, подчиняющимся генералу Гюнтеру Шнайдеру, назначенному главой отдела вооруженных сил в Минобороны Германии в октябре.

Три источника сообщили, что беспилотники Helsing пострадали от препятствий у линии фронта, которые прерывали связь с операторами, что снизило спрос на эти аппараты среди украинских подразделений.

Компания Helsing в ответе отвергает информацию о высоком проценте отказов HX-2 во время взлета и заявляет, что показатель точности попаданий в первых полетах "обнадеживает".

По словам представителей, по меньшей мере шесть подразделений украинской армии проявили заинтересованность в HX-2, а производитель уже расширил свои производственные мощности.

В презентации указано, что только 25% дронов HX-2 смогли быть успешно запущены во время фронтовых испытаний из-за механических проблем катапульты и отсутствия части компонентов искусственного интеллекта.

В то же время компания утверждает, что HF-1, предыдущая модель, используется регулярно и что цикл инноваций в сфере беспилотников позволяет быстро внедрять новые технологии и улучшать эффективность аппаратов.

Ранее в октябре HX-2 успешно прошел испытания с участием немецких и британских военных, поразив почти 100% целей, сообщил представитель компании. Конкуренция на рынке государственных заказов для беспилотных систем очень высока: стартапы, такие как Helsing и Stark Defence, противостоят крупным компаниям вроде Rheinmetall AG.

Эксперты отмечают, что неудачи во время испытаний – обычное явление в разработке дронов, а боевые условия в Украине заставляют производителей быстро совершенствовать технику, чтобы противостоять средствам радиоэлектронной борьбы и новым тактикам противника.

