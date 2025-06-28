Нашли возле двора: на Харьковщине из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое подростков

В селе Ставище Шевченковской громады на Харьковщине двое подростков получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета. Инцидент произошел 28 июня возле одного из частных дворов.

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Дети, вероятно, нашли опасный предмет и случайно его взорвали. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Двое детей пострадали в результате взрыва в селе Ставище Шевченковской громады. Предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли возле двора", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали ребята в возрасте 12 и 15 лет. Младший получил открытую черепно-мозговую травму, старший – ожоги кисти руки. Обоих детей госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

На месте работают экстренные службы и правоохранители, которые устанавливают обстоятельства происшествия и тип взрывоопасного предмета.

Напомним, в поселке Калиновское Бериславского района Херсонской области произошел трагический взрыв боеприпаса в частном доме. В результате этого погиб восьмилетний мальчик. Кроме того, пять человек получили травмы различной степени тяжести.

8 мая в селе Заречное Старосалтовской громады в Харьковской области 11-летний мальчик наткнулся в поле на подозрительный предмет, который, как выяснилось, был взрывоопасным. В момент, когда ребенок прикоснулся к нему, произошел мощный взрыв.

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