Наступление окупантов возле Первомайского закончилось настоящим провалом: видео

Оккупанты снова пытались проводить наступательные действия в Донецкой области, однако их попытки закончились полным провалом. Так, в сети показали, как ВСУ отразили наступление врага возле села Первомайское.

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Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Юрий Мысягин. На записи можно увидеть, как несколько единиц бронетехники пытаются прорваться к позициям 59-й бригады ВСУ, но сталкиваются с серьезным сопротивлением и испытывают отпор.

"Противотанковые мины и ПТРК FGM-148 Javelin сделали свои дела, уничтожив МТ-ЛБ и БМП-2", – рассказал Мисягин.

Депутат подчеркнул, что это уже не первая попытка наступления российских сил на этом участке фронта, однако и во всех предыдущих попытках оккупанты терпели поражение.

Ранее сообщалось, что ВСУ поразили крылатой ракетой Storm Shadow передовой командный пункт кафиров. Так, в сети появились спутниковые снимки, показывающие последствия "хлопка" в Мариуполе 19 мая.

Также OBOZREVATEL писал, почему враг усилил воздушные атаки и упорно терроризирует Киев. Так, Юрий Игнат рассказал, что Киев остается в эпицентре происшествия, потому что столица всегда была в приоритете россиян, поэтому ее защищают серьезными средствами ПВО. Инфраструктура и другие важные государственные объекты всегда будут в приоритете у врага.

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