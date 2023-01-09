Наступление России на Донбассе остановилось, войска РФ столкнулись с рядом проблем – NYT

Наступление российско-оккупационных войск на востоке Украины на данный момент застопорилось. Война уже опровергла ожидания некоторых экспертов, особенно тех, кто говорил, что российские войска разгромят Украину в течение нескольких недель.

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Об этом сказано в материале The New York Times. Отмечается, что по мере приближения второго года войны преобладают осторожные настроения относительно того, как могут развиваться события. Но обе стороны дали понять, что новые наступательные операции не за горами, и не в последнюю очередь для Украины, которая стремится вернуть все территории, потерянные с 2014 года.

Издание напомнило, что в первые недели войны российские войска добились успехов на юге, но, что очень важно, не смогли достичь своей цели – захватить столицу, Киев, и были отброшены назад ожесточенным украинским сопротивлением. Получив контроль над южной Херсонской областью, они переключились на новую цель: завоевать весь Донбасс – Донецкую и Луганскую области. В июле они захватили последний город Луганщины, находящийся под контролем Украины, но с тех пор их наступление в основном застопорилось.

Директор по изучению России в CNA, исследовательском институте в Арлингтоне, штат Вирджиния, Майкл Кофман подчеркнул, что российские силы навязали Украине "трудную, изнурительную борьбу" вокруг Бахмута в Донецкой области, который Москва пытается взять уже несколько месяцев, и вокруг Кременной в Луганской области, которая является целью Украины с осени.

"Оккупанты пытаются удержать Кременную, чтобы не дать своей обороне в Луганской области разделиться пополам", – отметил накануне губернатор области Сергей Гайдай.

По его словам, погода в последнее время создает проблемы для обеих сторон, и тяжелая техника застревает.

"Через день-два серьезно подморозит, и можно будет нормально ездить, не беспокоясь о том, что танк или другая техника может застрять. Я надеюсь, что преимущество будет на нашей стороне. Для более быстрого продвижения нам просто не хватало поддержки тяжелой техники", – добавил Гайдай.

Кроме того, проблемы российской армии на оккупированных территориях Украины создают и удары по военной инфраструктуре РФ и местам сосредоточения войск. В ходе самой смертоносной из таких атак Кремль заявил, что в новогодние праздники в Донецкой области были убиты 89 российских военнослужащих, хотя по неофициальной информации количество ликвидированных оккупантов может достигать 600 человек.

Напомним: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны Украины осуществляют шаги для того, чтобы в районе города Соледар Донецкой области противник не мог продвинуться дальше. Там ведутся тяжелые бои. По его словам, за сутки оккупанты совершили на этом направлении 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

В Луганской области, по информации Гайдая, Силы обороны продвигаются вперед, уничтожая технику и личный состав российских оккупантов. В то же время моральный дух у путинских солдат очень низкий, ведь оккупанты показательно расстреливают тех, кто отказывается идти в атаку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что российские войска, начиная с 27 декабря, ежедневно пытаются штурмовать Соледар в Бахмутском районе Донетчины, однако нарываются на мощный ответ Сил обороны Украины. В разбитом городе группы наших защитников ведут бои на дистанциях 20-30 метров, не давая врагу продвигаться;

– заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация на восточном фронте остается сложной. На некоторых участках на Донетчине украинские воины понемногу продвигаются вперед, на других наступают вражеские войска.

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