"Наносятся системные удары": в ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре, где идут тяжелые бои

Силы обороны Украины осуществляют шаги для того, чтобы в районе города Соледар Донецкой области противник не мог продвинуться дальше. Там ведутся тяжелые бои.

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"Наносятся системные удары с нашей стороны", – сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона "Єдині новини" 9 января. По его словам, за сутки оккупанты совершили на этом направлении 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

"Там происходят жестокие бои... Вчера [8 января] были выделены командирам, которые там, в Соледаре, дополнительные силы и средства", – заявил представитель Вооруженных сил Украины.

Череватый заверил, что украинские воины делают все возможное для обороны города. "Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку", – надеется военнослужащий.

Он добавил: в период морозной погоды можно будет снова активно использовать тяжелую технику: танки, БМП, БТР. Следовательно, будут возможны контрнаступательные действия.

"Какая сторона лучше подготовится, подготовит свою технику к зимнему этапу эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы – та и будет иметь преимущество", – заявил Череватый.

Отметим, что утром 9 января Генеральный штаб отчитался, что Силы обороны отбили вражеские атаки в районах Соледара и Бахмута, а также населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской области, Красная Гора, Подгородное, Клещиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Более подробно о ситуации на фронте можно прочесть в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские войска, начиная с 27 декабря, ежедневно пытаются штурмовать Соледар в Бахмутском районе Донетчины. В разбитом городе группы наших защитников ведут бои на дистанциях 20-30 метров, не давая врагу продвигаться.

– 8 января украинские позиции возле Бахмута и Соледара посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Там он наградил бойцов за стойкость и на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления обороны.

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