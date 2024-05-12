Наступление войск РФ на Харьковщине может быть фальшивым – Forbes

Наступление российских войск в Харьковской области может быть продуманным обманом Кремля. Некоторые эксперты считают, что таким образом РФ стимулирует Украину опрокидывать подразделения из Донецкого направления в эти районы.

Об этом сообщает Forbes. Вероятно, таким образом Кремль хочет отвлечь ВСУ, чтобы сосредоточиться на своих стратегических целях на Донбассе.

Многие эксперты ожидали, что российские войска начнут значительное наступление 9 мая. Утром в четверг войска РФ на бронетехнике БМП и МТ-ЛБ пересекли северную границу Украины, войдя в Харьковскую область. Украинские беспилотники и артиллерия быстро уничтожили вражескую технику.

Подразделения 11-го и 44-го армейских корпусов РФ сумели немного продвинуться и занять позиции в селах Стрелка, Пильное, Красное, Мороховец и Олейниково.

"Многие сомневались, как российские войска так быстро пересекли границу. Ответ прост: граница — это серая зона без войск и укреплений непосредственно на линии границы", – заявили в українській аналітичній групі Frontelligence Insight.

Отмечается, что Украина установила оборонные структуры в нескольких километрах южнее границы и разместила военные подразделения и территориальные силы рядом с этими сооружениями. Это дает им возможность реагировать на какие-либо действия врага вдоль пограничной зоны.

Поэтому аналитики подчеркивают, что заявления о крахе обороны преждевременны и не отражают истинной ситуации. В отличие от крупных механизированных подразделений, русские легкобронированные малые тактические группы, расположенные в небольших деревнях вблизи границы, могут относительно легко перейти в серую зону и захватить контроль.

Хотя есть определенные признаки того, что оккупанты намерены укрепить свои позиции в нескольких небольших приграничных поселках, пока нет никаких подтверждений того, что они готовятся к значительному наступлению на Харьков.

Финский аналитик Йони Аскола предположил, что значительный прогресс в этом направлении может и не быть главной целью противника. Вероятно, это может быть только обман, направленный на отвод внимания Вооруженных сил Украины от стратегических точек контроля, таких как Времен Яр и города к западу от Авдеевки. По словам эксперта, тактический маневр противника на Харьковском направлении может привести к "снижению наличия резервов для противостояния основному наступлению России на востоке".

"Похоже, что россияне стремятся посеять панику и неуверенность в обществе, убеждая население в угрозе, которая надвигается через границу", — отмечает Frontelligence Insight.

Как сообщалось ранее, российские войска, начавшие наступательную операцию в Харьковской области, сейчас концентрируют усилия на попытках быстро изолировать пространство боевых действий на левобережье Северского Донца. Также для захватчиков одной из ключевых целей является захват Волчанска.

Напомним, что в ISW назвали, на что рассчитывает Путин наступлением на Харьковщину. Аналитики считают, что диктатор оценивает риски, перспективы и сроки наступательных операций на севере Харьковской области, основываясь на ограниченных возможностях ВСУ. Он и военное командование РФ считают, что из-за нехватки ресурсов Украина "не может и не сможет" освободить территорию, захваченную российскими войсками.