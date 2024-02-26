"Насыпай": украинские пограничники показали уничтожение российского "Шахеда" в Харьковской области. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать дроны-камикадзе Shahed во время вражеских атак. Воины сбивают ударные беспилотники с помощью крупнокалиберных пулеметов.

Момент уничтожения "Шахеда" в Харьковской области попал на видео. Об этом в Telegram сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" ликвидировали угрозу с воздуха с помощью крупнокалиберного пулемета.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили вражеский "Шахед" ночью в Харьковской области", – говорится в сообщении ГПСУ.

Стоит отметить, что в ночь на 26 февраля российская террористическая армия атаковала Харьковщину ударными дронами сразу с нескольких направлений. Оккупанты запускали БПЛА в несколько волн.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что большинство "Шахедов" было уничтожено силами противовоздушной обороны.

Напомним, 25 февраля россияне убили человека в Никополе на Днепропетровщине, сбросив с БПЛА взрывчатку на грузовой автомобиль. Погиб 57-летний водитель грузовика, находившийся за рулем.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты совершили атаку ракетами и дронами-камикадзе Shahed по Днепру и его пригородам. Очередное преступление России привело к пострадавшим и повреждениям гражданской инфраструктуры.

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