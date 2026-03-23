Наводятся в режиме реального времени: в ГУР раскрыли данные о "начинке" российских дронов "Ланцет" и "Скальпель"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины раскрыли детали об электронных компонентах российских дронов-камикадзе "Ланцет" и "Скальпель". Среди производителей электроники числится страна-союзница Украины.

Об этом сообщает пресс-служба разведслужбы ведомства в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions. Также удалось установить данные о странах-производителях.

Что известно по "Ланцету" и "Скальпелю"

Как удалось выяснить, "Ланцет" — один из самых применяемых ударных дронов, разработанный компанией Zala Aero Group, которую связывают с концерном "Калашников".

В ГУР добавили, что остатки дрона, который удалось сбить над Киевом 16 марта, идентифицировали именно как "Ланцет" с глубокой модернизацией, основным назначением которого ранее было поражение транспортных средств, техники и огневых позиций пехоты.

Что касается "Скальпеля", то он представляет собой точную копию "Ланцета" из-за его Х-образной конструкции крыльев, но из более дешевых материалов. Дрон разработало конструкторское бюро "Восток".

"Оба дрона наводятся оператором в режиме реального времени, однако в "Ланцете" противник пытается внедрять элементы автономного наведения, в частности с применением модулей искусственного интеллекта, в частности решений на базе Nvidia Jetson", — говорится Подобные технологии ранее обнаруживали и в других БпЛА", — объясняют в ГУР.

Всего идентифицировано 62 электронных компонента в обоих дронов. Большинство из них производства США, Швейцарии и КНР, отмечают разведчики.

"Несмотря на действие санкций, Россия сохраняет доступ к критически важным технологиям и продолжает совершенствовать собственное вооружение. Для нее остается доступной даже такая технологическая продукция, как модули для решений на основе искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГУР опубликовало данные о новой российской крылатой ракете "Выриб-30" с дальностью не менее 1 500 км. Ракета имеет размах крыльев около 3 метров и боевую часть массой 800 кг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ведомство раскрыло детальные данные предприятий российского концерна "Калашников", которые до сих пор не находятся под санкциями. Этот холдинг производит разведывательные и ударные БПЛА, управляемые артиллерийские боеприпасы, скоростные десантные катера, которые оккупанты активно используют в войне против Украины.

