'Навсегда в строю': в Киеве простились с боевым медиком из Великобритании, погибшим на фронте. Видео

В Киеве простились с известным волонтером, добровольцем и боевым медиком из Великобритании – Питером Фуше (Peter Fouché) на псевдо "Hasta La Vista". Он погиб на фронте.

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Видеос прощания опубликовало "Радио Свобода". Питер Фуше официально присоединился к рядам Вооруженных сил как боевой медик в январе 2024 года.

О гибели Героя 1 июля сообщили в благотворительном фонде Project Konstantin, который он основал вместе с коллегами и обеспечивает скорую эвакуацию бойцов после получения ранений на поле боя.

До войны Питер Фуше жил в Лондоне и работал плотником, а раньше был полицейским. В марте 2022 года он покинул свой дом и приехал в Украину как волонтер. Он помогал создавать полевой госпиталь в Броварах, прошел медицинские тренинги и присоединился к терробороне.

В апреле его 87-летняя мать Роуз Фуше приехала в Харьковскую область, чтобы встретиться с сыном после двух лет разлуки. Отмечается, что непреклонная преданность, безграничное сочувствие и неустанная привязанность Пита к Украине и ее народу оставили неизгладимый след во многих жизнях.

У Питера осталась 15-летняя дочь Никола. По словам мужчины, он отправился в Украину ради защиты детей, которые там находятся в опасности.

"Я люблю тебя и хочу остаться с тобой, но ты в безопасности. А дети, которые там, – нет. Им нужна защита", – сказал Питер дочери перед отъездом.

Напомним, в боях в Луганской области погиб 28-летний воин Ярослав Митюк из Львовской области. Он долгое время активно занимался волонтерством, а затем добровольно присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 34-летний защитник Владимир Шередько из Львова. Он служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, был награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

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