Названа дата следующего заседания в формате 'Рамштайн'

20-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится на одноименной базе в Германии 19 марта. Министр обороны США Ллойд Остин пригласил министров и военных чиновников со всего мира, чтобы обсудить кризис и проблемы нашей страны.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США в Европе. Там отметили, что глава Пентагона планирует провести личную встречу.

"Остин снова пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", – отметили в сообщении.

Напомним, 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины с участием почти 50 стран-партнеров состоялось 14 февраля. По его результатам, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о старте работы коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также коалиции дронов.

Комментируя поставки Украине истребителей F16, министр отметил: "Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что во время заседания Контактной группы по обороне Украины партнеры пообещали передать украинской армии дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы. Эти поставки облегчат ситуацию на поле боя для сил обороны Украины.

– В 19-м заседании в формате "Рамштайн" впервые принял участие новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На заседании подписали Меморандум по противовоздушной обороне для Украины, а также обсудили увеличение поставок артиллерии, боеприпасов и ракет для украинской ПВО.

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