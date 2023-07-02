'Не алкаши и хлюпики': украинский боец рассказал, кого Россия бросила под Бахмут

Силы обороны Украины наступают в районе Бахмута, пытаясь обойти город с флангов и продвигаясь фактически от посадки к посадке. Воины просят не недооценивать противника – сейчас Россия бросила туда кадровых военных, которые достаточно профессионально выполняют свои задачи.

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Об этом защитники рассказали ТСН.ua. Как говорит командир одного из подразделений с позывным "Тренер", раньше под Бахмутом воевали наемники ЧВК "Вагнер", применявшие свою тактику – шли большими силами на штурм без техники.

Когда вагнеровцев заменили военными регулярной армии РФ, была надежда, что атаковать врага станет легче, но это не так.

"Не нравится когда изображают российскую армию в формате доходяг, алкашей, хлюпиков, на самом деле это достаточно профессиональные солдаты, если мы говорим о регулярных силах, об офицерах, выполняющих свои задачи. Да, с мобилизованными немного легче", – рассказал "Тренер".

Воин рассказал, что в недавнем бою украинцам почти удалось выбить из посадки противника, с десяток оккупантов сбежали, но трое остались и отстреливались, пока их не уничтожили. Поэтому так тяжело даются эти посадки и защитники не любят вопросов, когда начнется большое наступление.

Помогает нашим военным западное вооружение, например американский БТР М113, предоставленный Австралией. Бойцы инженерного подразделения говорят, без него им было бы сложно: "Быстрая, маневренная, скажем так, техника неплохая. Иномарка есть иномарка".

Оккупанты делают все возможное, чтобы техники у украинских бойцов было меньше, поэтому начиняют землю всевозможной взрывчаткой.

"У россиян есть система "Земледелие", она позволяет устанавливать минные поля на расстоянии от 15 до 25 км. Машина, похожая на "Град", она просто по заданному квадрату насыпает этих мин", – пояснил сапер "Укроп".

Именно такая тактика противника замедляет наступление ВСУ, говорит военный. Уже после деоккупации территории он со своими саперами находит в посадках десятки растяжек, мин, не взорвавшихся снарядов, все это подрывают на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты задействовали системы дистанционного минирования "Земледелие", чтобы задержать продвижение ВСУ. Эта система для войск РФ является одной из новейших. Силы обороны уничтожили по меньшей мере одну такую систему.

– В ВСУ рассказали, что Россия держит под Бахмутом до 50 тысяч оккупантов. Тем не менее, наши воины продвигаются и берут захватчиков в плен.