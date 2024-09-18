Не дожил до 39: война унесла жизнь Дмитрия Гандзюка с Прикарпатья. Фото

Украинский защитник из Ивано-Франковской области Дмитрий Гандзюк умер вследствие тяжелой болезни, которую получил, защищая Украину от оккупантов. Герою навсегда осталось 38 лет.

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О тяжелой потере сообщил председатель Надворнянского городского совета Зиновий Андриевич. По его словам, военный ушел из жизни 16 сентября.

Дмитрий Гандзюк родился 28 октября 1985 года. Был жителем села Гвозд.

Служил стрелком пехотного отделения пехотного взвода пехотной роты 4-го пехотного батальона воинской части А5001.

"Дмитрий умер в результате тяжелой болезни, которую получил, защищая нас с вами... Жестокая, циничная, несправедливая война забрала мужественного воина, любящего сына, доброго и искреннего христианина. Он отдал за всех нас самое ценное – свою жизнь, свои мечты, свои чаяния и желания ", – говорится в сообщении главы горсовета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ривне простились с 33-летним воином, который погиб в боях на Курщине. Дмитрий Гордийчук в начале полномасштабного вторжения РФ вместе с другими земляками вступил в ряды теробороны ВСУ.

Напомним также, что на фронте погиб Владимир Пуголовко со Львовщины. Герою был всего 21 год. 20 сентября его похоронят на Лычаковском кладбище.

Кроме того, на Курщине погиб доброволец из спецподразделения "Тбилиси". Георгий Роинишвили был заместителем командира подразделения.

А на Луганщине погиб пограничник с Тернопольщины. Олег Ляхович из Кременца служил в зенитно-ракетном отделении. Герою навсегда осталось 44 года.

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