'Не как в голливудском фильме': президент Латвии назвал три фактора, которые могут заставить РФ задуматься о прекращении войны в Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал три фактора, которые заставят Кремль задуматься о прекращении войны. Он отметил, что сейчас идет война на истощение и Россия надеется, что западные страны-партнеры устанут поддерживать Украину.

Об этом Ринкевичс рассказал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat. Он подчеркнул, что в Украине события не могут разворачиваться так быстро, как в голливудском фильме, "где все события продолжаются два часа, а конфликт разрешается через 20 минут".

"Похоже, сейчас стратегия России – просто продолжать войну в надежде, что мы все устанем", – заявил президент Латвии.

Он отметил, что западные страны должны и дальше поддерживать Украину всем, чем могут, а также позаботиться о собственной обороноспособности. Также Эдгарс Ринкевичс назвал три фактора, которые могут вынудить власть в Москве задуматься о прекращении войны.

"Во-первых, это осознание, что Запад готов поддерживать Украину независимо от того или иного отдельного поворота событий. Думаю, Путин понимает, что не сможет противостоять совокупному экономическому потенциалу США, Канады и ЕС", – отметил Ринкевичс.

Видео дня

Во-вторых, президент Латвии считает, что западные союзники должны показать увеличение своего оборонного производства, чтобы иметь достаточно оружия как для поддержки Украины, так и для пополнения своих собственных резервов.

В-третьих, должен состояться значительный прогресс Украины на поле боя, который продемонстрирует России, что все мечты о повторном захвате уже освобожденных Украиной территорий бесполезны.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина срочно нуждается в оружии дальнего действия, которое нужно ей для борьбы с российскими оккупантами. Он подчеркнул, что победа Украины нужна всему миру.

Ранее сообщалось, что Франция намерена и дальше оказывать военную поддержку Украине. Этот вопрос включает и рассмотрение возможности "совместного производства и закупки" вооружения. В настоящее время более семи тысяч украинских военных прошли обучение и инструктаж от Франции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!