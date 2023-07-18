'Не могут быстро восстанавливать потенциал': в ГУР объяснили перерыв в ракетных ударах РФ по Украине

Россия скапливает ракеты для новых массированных атак по Украине. Так, в Главном управлении разведки объяснили паузу в ударах РФ по нашей стране и предупредили об опасности.

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Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE, оснований, чтобы считать, что страна-агрессор откажется от воздушных ударов по украинским городам, пока нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Юсов подчеркнул, что враг уже не в первый раз берет долгие перерывы между воздушными ударами.

"Р*шисты вынуждены брать такие паузы, потому что не могут так быстро восстанавливать свой потенциал. Часть ракет летит на территорию Украины прямо с пылу-жара, часть все еще из старых запасов", – сказал он.

К слову, последний раз Россия массированно атаковала Украину 24 июня. Тогда страна-агрессор выпустила около 40 ракет авиационного базирования.

По информации Генштаба и ГУР, в течение месяца РФ производит около 100 ракет разной номенклатуры.

Вместе с тем события, которые в последнее время происходят с логистикой российских войск, приближают победу Украины в войне, развязанной РФ. Оккупационные власти Кремля, незаконно аннексировавшие полуостров Крым в 2014 году, отвечают за ситуацию с Керченским мостом, произошедшую в понедельник, 17 июля.

Юсов отметил, что причастным за взрывы на мосту лично президент РФ Владимир Путин и сторонники его захватнического режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска России в ночь на вторник, 18 июля, снова устроили обстрел украинских городов с неба. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что есть угроза атак ударными беспилотниками и баллистическим вооружением.

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